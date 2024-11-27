Yeni Avrupa Komisyonu Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Avrupa Komisyonu Onaylandı

Yeni Avrupa Komisyonu Onaylandı

Ursula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu, Parlamento'dan onay aldı ve 1 Aralık'ta göreve başlayacak.

27.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ursula von der Leyen liderliğindeki yeni Avrupa Komisyonu bugün Avrupa Parlamentosu'ndan onay aldı. Leyen'in ikinci dönem liderliğinde Avrupa Komisyonu, beş yıllık yeni yasama dönemi için 1 Aralık'ta göreve başlayacak.

Von der Leyen'in ikinci döneminde Avrupa Komisyonu'nda görev alması önerilen isimler, Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu Strasbourg'daki oylamada 370 lehte, 282 aleyhte oy alırken 36 parlamenter çekimser oy kullandı. Leyen ve ekibinin aldığı yüzde 54'e yakın oy oranı yeni bir Komisyon için şimdiye kadar Parlamento'dan alınan en zayıf çoğunluk oldu.

Von der Leyen, Strasbourg'da yaptığı konuşmada yeni dönemde Avrupa'nın güvenliğine yönelik yatırımları artıracaklarını, ABD ile stratejik ortaklıklarını güçlendireceklerini ve Orta Doğu'da istikrar sağlama çabalarına katkı sunacaklarını belirtti. Ayrıca, göç yönetimi, genişleme, iklim eylemi ve ekonomik rekabetin artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de, cuma günü görevini Portekizli siyasetçi Antonio Costa'ya devredecek. AB Konseyi'nin açıklamasına göre, Antonio Costa 1 Aralık itibarıyla resmen görevine başlayacak. Belçikalı siyasetçi Charles Michel, Konsey Başkanlığı görevini 2019 yılından beri yürütüyordu. Costa, haziran ayında gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde Michel'in yerine seçilmişti. AB Dış Politika Şefi Josep Borrell'in de görevini ilerleyen günlerde Estonyalı siyasetçi Kaja Kallas'a devretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Parlamento, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Avrupa Komisyonu Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek.
17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 18:57:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Avrupa Komisyonu Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.