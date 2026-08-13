Yeni Bir Kara Delik Yıldızı Keşfi - Son Dakika
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Yeni Bir Kara Delik Yıldızı Keşfi

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Gök bilimciler, 'kara delik yıldızı' olarak adlandırdıkları yeni bir kozmik cisim keşfetti.

Gök bilimciler, Güneş Sistemi büyüklüğünde olduğu tahmin edilen ve parlak kırmızı ışık yayan, "kara delik yıldızı" olarak tanımladıkları yeni bir kozmik cisim keşfettiklerini bildirdi.

Uluslararası araştırma ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu tarafından elde edilen görüntülerden birinde yer alan "MoM-BH*-1" adlı parlak kırmızı ışık yayan cisim üzerinde detaylı incelemeler yürüttü.

Bilgisayar simülasyonları yardımıyla, cismin, nükleer füzyonla enerji üreten devasa bir yıldız olmadığını tespit eden bilim insanları, Güneş Sistemi büyüklüğünde olduğu tahmin edilen cismin, yoğun gaz tabakasıyla çevrili bir kara delik olabileceğini ortaya koydu.

Yoğun gazın etkisiyle kozmik cismin, dışarıdan bakıldığında tıpkı bir yıldız gibi ışık yaydığını vurgulayan gök bilimciler, cismin görünüş bakımından dev bir yıldızı andırmasına rağmen bilinen herhangi bir yıldızın üretebileceğinden yaklaşık 100 milyar kat daha fazla enerji yaydığını belirledi.

Araştırmacılar, Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzakta bulunan cismin, Büyük Patlama'dan yaklaşık 660 milyon yıl sonra oluştuğunun tahmin edildiğini aktardı.

Çalışmanın başyazarı Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) bağlı Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsünden Dr. Rohan Naidu, "Astrofizik alanında yeni bir cisim türü, bir 'kara delik yıldızı' keşfettik." ifadesini kullandı.

Naidu, "kara delik yıldızı" olarak tanımladıkları cismin kara deliklerle ilişkilendirilen düzeyde enerji yayarken aynı zamanda yıldızlara özgü bazı özellikler gösterdiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" bilim dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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