Yeni Büyükelçi Erpulat Altuntaş Göreve Başladı

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Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'e güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni Büyükelçi Erpulat Altuntaş'ın Cumhurbaşkanı Milanovic'e güven mektubunu sunduğunu belirtti.

Güven mektubunu teslim eden Erpulat Altuntaş, görevine resmen başlamış oldu.

Erpulat Altuntaş daha önce Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü olarak görev yaptı.