Yeni Çalışma Modelleri Geliyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun genel yapısını, teknolojik altyapısını da saat başı çalışma sistemine uydurmak zorundayız. Bu yönde Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. Ocak ayından başlayarak 2, 3 aylık dönem içerisinde bu teknolojik altyapıyı gerçekleştiren bir sistem kurulması önemli." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Işıkhan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Işıkhan, "esnek çalışma" ve "uzaktan çalışma" modeliyle ilgili soru üzerine, Orta Vadeli Program'da uzaktan kısmi çalışma modelleri üzerinde yoğun enerji harcadıklarını söyledi.

Çalışma hayatının sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olduğuna işaret eden Işıkhan, ekonomilerin, dış ve küresel ticaretin yapısının değiştiğini anlattı.

Uzaktan çalışma modelinin Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'de başarıyla uygulandığını belirten Işıkhan, burada istihdamı artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Işıkhan, yeni nesil çalışma modelleriyle çeşitli nedenlerden dolayı istihdama katılamayan özel grupları hedeflediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Örneğin, kadınlar önemli bir hedef grubu. İş ve yaşam dengesinin sağlanması noktasında güçlüklerle karşılaşabiliyor insanlar. Bizler, belki bir noktada bu dengeyi sağlamış durumdayız ama bunun yanında özel politika gerektiren gruplar, gençlerin istihdama katılması noktasında bu modelleri çalışıyoruz. Çalışma Genel Müdürlüğümüzün mevzuat çalışmalarını, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun gündemine getireceğiz. 2025 yılının ilk çeyreğinde özellikle kısmi çalışma, part-time çalışma, platform çalışmaları gibi yeni nesil çalışma modellerini çalışma hayatıyla buluşturacağız. Ancak burada dikkat ettiğimiz bir konu, çalışanların güvencelerinden asla taviz vermememiz gerekiyor. Part-time çalışma bile, saat başı çalışsa dahi çalışanlarımızın sosyal güvenliğini korumak bizim öncelikli amacımız olacak."

"Türkiye'ye özgün bir modeli hayata geçirmek zorundayız"

Yeni nesil çalışma modelleri ile istihdama dinamizm katmak istediklerini vurgulayan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun genel yapısını, teknolojik altyapısını da saat başı çalışma sistemine uydurmak zorundayız. Bu yönde Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. Ocak ayından başlayarak 2-3 aylık dönem içinde bu teknolojik altyapının, saat başı çalışmanın altyapısını, yazılımını gerçekleştiren bir sistem kurulması bizim için önemli." dedi.

Bakan Işıkhan, hangi sistem ya da modelde çalışırsa çalışsın tüm çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yönde de ne tür yasal düzenleme gerekiyorsa da bu yasal düzenlemenin ana çerçevesini bizler çalışıyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde bunları getireceğiz. Burada işçilerimizin toplu sözleşme ve sendikal örgütlenme haklarına da büyük önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle yeni nesil çalışma modellerimizi hayata geçirirken, uluslararası düzeyde part-time ve yeni nesil çalışma modellerinin nasıl uygulandığını gözlemliyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Türkiye'ye özgün bir modeli de bu dönemde, yakın zamanda da hayata geçirmek zorundayız. Neden? İstihdamı artırmak zorundayız. İstihdamı artırmanın en başarılı yöntemlerinden bir tanesi bu. Yurt dışında Amerika, Almanya bunu yapıyor. Biz de bunu yapmak zorundayız. Yapmamamız için herhangi bir neden yok."

"İş Pozitif" ile 600 binden fazla kadın istihdama katıldı

Eylül ayının başında İşgücü Uyum Programı modelini hayata geçirdiklerini anımsan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Kadınlar, engelliler, eski hükümlüler ve gençleri iş gücüne katmayı amaçlıyoruz. Burada çalışma alışkanlığı kazandırmak çok önemli. Bunu eğitim yoluyla yapıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın temizlikten ağaçlandırmaya, tarımsal faaliyetlerden sosyal hizmetlere kadar ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Eylül ayı sonu itibarıyla 72 binden fazla kişi faydalandı. Bu rakamı bir yıl içerisinde 720 bine çıkartmak istiyoruz. Çalışma isteyen herkese iş var. İŞKUR'a başvuran herkesi, yeteneklerine uygun işlere yerleştiriyoruz."

"Ne eğitimde ne istihdamda" durumunda olan 2 ila 2,5 milyon kişinin olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Bunlar lisans ve yüksek lisansını yapmış kişiler. Bizim hedefimizde bu grup var. Çalışma hayatına bir yerden başlamak lazım." dedi.

İş gücü uyum programı ile üniversitelilerin, üniversitelerinin bünyesinde çalışabileceğini vurgulayan Işıkhan, bu konuda üniversitelerden gelen talepleri karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

Kadınların iş gücüne katılımının yüzde 32 seviyesinde olduğunu belirten Işıkhan, kadın istihdamını artırmak için "İş Pozitif" Programını hayata geçirdiklerini, bu kapsamda 600 binden fazla kadının istihdama katıldığını bildirdi.

(Bitti)