Yeni Çiftçiler Adım Adım İztam'da Yetişiyor - Son Dakika
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Yeni Çiftçiler Adım Adım İztam'da Yetişiyor

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10.06.2025 10:23  Güncelleme: 11:34
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Yeni Çiftçiler Adım Adım İztam\'da Yetişiyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM), her yaştan vatandaşa kuraklıkla mücadele, sürdürülebilir tarım ve doğayla uyumlu yaşam konularında eğitim veriyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM), her yaştan vatandaşa kuraklıkla mücadele, sürdürülebilir tarım ve doğayla uyumlu yaşam konularında eğitim veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir tarım için bilinçli genç çiftçilerin yetiştirilmesine yönelik teşvikleri kapsamında İZTAM'da çocuk ve gençlere yönelik eğitimler artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve 16 bin dönüm arazi üzerine kurulu İZTAM'da öncelikli olarak iklim krizi ve kuraklıkla ilgili eğitimler verilirken, çocuk ve gençler de ilk defa toprakla buluşturuluyor.

Tarıma ve kuraklıkla mücadeleye dair eğitimler

Eğitimler, belirlenen periyotlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor. Hem teorik hem uygulamalı eğitim alan gençler, topraktan sofraya ürünlerin nasıl yetiştiğine ilişkin bilgi sahibi oluyor. Gençler, iklim krizinin etkileri, güneş paneli, yağmur hasadı, topraksız sera, hava tahmin cihazları, atalık tohumlar, organik tarım, sürdürülebilir tarım, mantarcılık, su tasarrufu, seracılık, böcek oteli gibi pek çok konuya ilişkin bilgi edinirken; merkezdeki alanları, üniteleri gözlemleme fırsatı da buluyor.

"Eğitimleri tüm İzmir'e yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz"

Merkeze ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Eğitim Ar-Ge ve Koordinasyon Şube Müdürü Murat Altun, "İzmir tarımını geliştirme adına faaliyetler yürütüyoruz. İZTAM'da ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim başta olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra da özellikle üreticilerimizi, çiftçilerimizi burada misafir ederek, onlara üretim disiplinlerini, iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerini, suyun doğru kullanımına yönelik tek insan, tek sağlık temalı çalışmalarımızı anlatıp eğitim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriyoruz. Fide dikimi, tohum tanıma, biyocoğrafya laboratuvarı gibi çalışmalar yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın önderliğinde gerek üretim gerekse eğitim faaliyetlerini İzmir geneline yaymayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yeni çiftçiler adım adım yetişiyor

İZTAM'da beş yaştan 80 yaşa kadar tarım eğitimi verdiklerini aktaran Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Eylül Adıgüzel, "Biz sadece belirli bir gruba eğitim vermiyoruz. Her kitleye ulaşmanın amacındayız. Çocuklara doğa bilinci kazandırmayı, doğa temelli sürdürülebilir tarımı öğretmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar hiçbir şey yetiştirememiş kişilere tarım eğitimleri vererek yeni bir başlangıç yapmalarını sağlıyoruz. Tarım eğitimleriyle özellikle genç kitlelerde büyük bir farkındalık oluşuyor. Bu sayede aslında yeni bir meslek kapısının farkına varıyorlar. Bu sayede yeni çiftçilerimiz adım adım yetişiyor diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İZTAM'da eğitimlere katılan kız meslek lisesi öğrencileri, yaşadıkları deneyimden etkilendiklerini ifade ederek iklim krizi ve tarıma ilişkin pek çok konuda farkındalık yaşadıklarını söyledi. Gençler yaşadığı deneyimi, şu sözlerle anlattı:

-Mina Yenihan: "İlk defa böyle bir eğitimle karşı karşıyayım. Böyle yeni şeyler öğrenmek yeni deneyimler oluşturuyor. Buradaki eğitimlere herkes katılmalı. Çünkü iklim sorunu, hepimizin sorunu. Herkes bilgilenmeli. İklim kriziyle benim geleceğim tehlikeye giriyor. Bitkilerin iklim değişikliğinden etkilenmesi çok kötü. Bitkiler olmazsa bizim de nefesimiz olmaz, beslenmemiz kötüleşir. Buraya gelmeden önce bu sorunların farkında değildim. Sorunlarımızın olduğunu biliyordum ama bir katkıda bulunmamıştım. Farkındalığım oluştu, çevreye verdiğim zararlara daha çok dikkat edeceğim."

-Esra Mülhüm: "Bence çok gerekli olan eğitimler. Binalarda yaşadığımız için bitkinin nasıl büyüdüğünü, geliştiğini, bizim için faydalarını bilmiyoruz. Onlara nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bu eğitimler sayesinde bence bitkileri daha çok anlayabiliyoruz. Merkez içinde en çok ilgimi çeken yer, yararlı böceklerin yetiştirildiği alan oldu. Arı, solucan gibi yararlı böcekler için böcek oteli yapmışlar. Doğayla daha fazla iç içe olmalıyız."

-Beren Akkuş: "Eğitimler çok güzel. Burası da bir nefes kaynağı. Çok güzel eğitimler aldık. Bitkilerin de duyularının olduğu, onların nasıl büyüdüğü, nasıl geliştiğine dair bütün süreçleri detaylı işledik. İnsan neslinin devam etmesi için tarım çok önemli, bizim gelişimimiz de çok önemli. Burada en çok üzüm bağları hoşuma gitti."

-İlayda Ertürk:  "Buradaki eğitimlerin, böyle merkezlerin daha çok artırılması gerek. Çünkü hayatımıza çok katkısının olduğunu düşünüyorum. Kentlerde yaşıyoruz, binaların içinde oksijenimiz olmuyor. Burada en çok dikkatimi çeken yer böcek otelinin olması. Çok ilginçti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeni Çiftçiler Adım Adım İztam'da Yetişiyor - Son Dakika

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