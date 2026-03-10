Yeni Dekan Göreve Başladı - Son Dakika
Yeni Dekan Göreve Başladı

Yeni Dekan Göreve Başladı
10.03.2026 14:29
Prof. Dr. Mehmet Bülbül, BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına atandı ve görevine başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mehmet Bülbül görevine başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dekanlıkta düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Rektör Kaplancıklı, görevini yürüttüğü süre boyunca fakültenin gelişimine sunduğu katkılar ve özverili çalışmalardan dolayı eski BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan Güzel'e teşekkür etti.

Kaplancıklı, yeni dekan Prof. Dr. Bülbül'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Dekan Göreve Başladı - Son Dakika

15:14
SON DAKİKA: Yeni Dekan Göreve Başladı - Son Dakika
