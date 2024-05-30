Yeni Delhi'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Yeni Delhi\'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü başkentte 40 yaşındaki bir kişi sıcak çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak vücut sıcaklığının 42 dereceye çıkması nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni Delhi'de su sıkıntısı yaşanması üzerine su tankerleri çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Daha önceki günlerde ise Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı olan 52,9 derece kaydedilmişti. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle 5 günlük kırmızı alarm verildiğini duyurmuştu.

30.05.2024 16:50
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre, pazar günü, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü başkentte 40 yaşındaki bir kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, vücut sıcaklığı yaklaşık 42 dereceye çıktığı tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeni Delhi'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle başkentin çeşitli noktalarına su tankerleri konuşlandırıldı.

Yeni Delhi'de, dün 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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