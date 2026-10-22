Yeni Delhi'de hava kirliliği 244'e çıkınca atık yakma yasağı ve yol temizliği başladı - Son Dakika
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Yeni Delhi'de hava kirliliği 244'e çıkınca atık yakma yasağı ve yol temizliği başladı

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Yeni Delhi'de hava kalitesi endeksi 179'dan 244'e yükselerek kötü seviyeye geriledi ve kısıtlamalar başladı. Yollarda temizlik ve sulama artırılacak, açık alanlarda atık yakılması yasaklanacak; uzmanlar hava kalitesinin gelecek günlerde de kötü seyretmesini bekliyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinin "kötü" seviyesine gerilemesi üzerine hava kirliliğini azaltmak amacıyla bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Yeni Delhi'de 179 olarak ölçülen hava kalitesi endeksinin 244'e yükseldiğini ve hava kalitesinin "kötü" seviyesine gerilediğini bildirdi.

Hükümet yetkilisi Manjinder Singh Sirsa, hava kirliliğindeki artışın ardından kent ve çevresinde bazı kısıtlamaların uygulamaya konulduğunu aktardı.

Bu kapsamda, yollarda temizlik ve sulama çalışmalarının artırılması, açık alanlarda atık yakılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.

Öte yandan uzmanlar, hava kalitesinin gelecek günlerde de "kötü" seviyesinde seyretmesinin beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yeni Delhi'de hava kirliliği 244'e çıkınca atık yakma yasağı ve yol temizliği başladı - Son Dakika
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