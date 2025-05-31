Yeni Deniz Araçları Türk Tersanelerinde İnşa Edilecek - Son Dakika
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Yeni Deniz Araçları Türk Tersanelerinde İnşa Edilecek

Yeni Deniz Araçları Türk Tersanelerinde İnşa Edilecek
31.05.2025 11:31
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Bakan Uraloğlu, KEGM'ye 24 yeni deniz aracı ekleyeceklerini açıkladı. Tüm araçlar yerli üretim.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2 adet acil müdahale römorkörü, 6 adet kılavuz hizmet botu ve 16 adet çok maksatlı hızlı can kurtarma botu filomuza katılacak. Tüm deniz araçları Türk tersanelerinde yerli ve milli imkanlarla inşa edilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) deniz araçları sayısını artırarak filosunu her geçen gün Türk boğazlarında ve Mavi Vatan'da güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti. Türk kara sularında seyir, can, mal ve çevre emniyetine katkıda bulunmak amacıyla KEGM filosunu güçlendirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "2 adet acil müdahale römorkörü, 6 adet kılavuz hizmet botu ve 16 adet çok maksatlı hızlı can kurtarma botu olmak üzere 24 yeni deniz aracı daha filomuza katılacak. İhaleleri gerçekleştirilen söz konusu tüm deniz araçları Türk tersanelerinde yerli ve milli imkanlarla inşa edilecek" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ REFAKAT RÖMORKÖRLERİ OLACAK'

Acil müdahale römorkörlerinin 42 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Acil müdahale römorkörlerimiz, 130 ton çeki gücüyle Türkiye'nin en güçlü refakat römorkörü özelliğine sahip olacak. En az 14 knot hızla tasarlanan römorkörler, gemi kurtarma, refakat, römorkaj hizmetlerinde kullanılacak. Limana gemi yanaştırma ve kaldırma, çekme ve itme hizmetlerini de verecek acil müdahale römorköleri ile yangınlara da müdahale edebileceğiz" dedi.

Türk boğazlarından geçen gemilere verilen kılavuzluk hizmetlerinde kullanılacak kılavuzluk hizmet botlarının ise 16,5 metre boyunda ve 5,4 metre genişliğinde olacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Kılavuzluk hizmet botlarımız en az 18,5 knot hızında olacak ve aynı anda 4 kılavuz kaptanı taşıyabilecek" ifadelerini kullandı.

'ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE KULLANILACAK'

Bakan Uraloğlu, çok maksatlı hızlı can kurtarma botlarını ise 18,5 metre boyunda ve 5,1 metre genişliğinde tasarladıklarını belirterek, botların hızının ise en az 20 knot olacağını kaydetti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Aynı anda 7 kazazede ve 4 personeli taşıyabilecek botlar ile hem denizlerde arama kurtarma hem de yangın söndürme faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Botlarla acil durumlarda kazazedelere ilk müdahaleyi gerçekleştireceğiz ve kurtarma merkezlerine intikallerini sağlayacağız. Botlarımız, Hopa'dan İskenderun'a kadar tüm sahil şeridinde acil müdahale istasyonlarında 7 gün 24 saat denizcilerimize hizmet edecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün filosuna son 5 yılda, 10 acil müdahale römorkörü, 15 RİB bot, 6 kılavuzluk hizmet botu kazandırdıklarını aktararak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzün operasyonel gücüne güç katacak ve başta Türk boğazları olmak üzere Mavi Vatan'da hizmet sunacak olan ve geçen sene ihalesini yaptığımız 2 adet acil müdahale römorkörü ile 6 adet kılavuzluk hizmet botunu da temmuz ayında filomuza katacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeni Deniz Araçları Türk Tersanelerinde İnşa Edilecek - Son Dakika

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