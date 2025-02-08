Yeni Dizi: Bir Zamanlar İstanbul Yayında

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TRT 1'in yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul"un ilk bölüm izlemesi, özel bir programla Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

İki üniversite öğrencisinin İstanbul'da zalimlere karşı verdiği mücadeleyi anlatan dizinin ilk bölüm izlemesinde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliği yaptı.

Programa, TRT yönetimi, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yönetmen Metin Balekoğlu, başrolleri paylaşan Cihangir Ceyhan ve Alina Boz ile oyunculardan Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar ve İpek Karapınar katıldı.

"1990'lı yıllardaki atmosferi izleyicilerimizin önüne getirmiş olacağız"

Mehmet Zahid Sobacı, programda yaptığı konuşmada, "Bir Zamanlar İstanbul"un bir dönem dizisi olduğuna işaret ederek, dönem dizilerinin izleyicinin tarihle bağ kurmasına ve toplumsal değişimi doğrudan gözlemlemeye imkan veren yapım türleri olduğunu söyledi.

Dizide 1990'lı yılların İstanbul'unun ekranlara getirileceğini belirten Sobacı, "Dolayısıyla yakın bir tarihe odaklanacağız. Biraz siyasi ve ekonomik belirsizliklerle, asayiş sorunlarıyla, biraz güvenlik kaygılarıyla ön plana çıkan 1990'lı yıllardaki atmosferi izleyicilerimizin önüne getirmiş olacağız. Bu bağlamda aslında seyircilerimiz de o döneme ilişkin toplumsal hafızalarındaki izleri yeniden canlandıracak." dedi.

Sobacı, dizinin hikayesinde aile ve dost olmanın da anlatıldığını vurgularak, şunları kaydetti:

"Başrol karakterlerimizden Ali, aslında haksızlığa meydan okuyan, haksızlık karşısında tutum sergileyen, tavır takınan bir karakter olarak dizimizin tanıtımında da vardı. Modern zamanların Köroğlu hikayesini anlatmaya çalışacak. Aynı üniversitede gazetecilik bölümünde okuyan Seher'le birlikte dizimizde nasıl yollarının kesiştiğini ve adaletsizlikler karşısında nasıl omuz omuza vererek bir mücadele yürüttüklerini göreceğiz. Dizimizin, aslında hem çekimlerinin yapıldığı mekanlar hem yakın döneme odaklanması hem de o dönemin ruhunu veren detayları itibarıyla şu anda mevcut dizi dünyasındaki bir boşluğu dolduracağına inanıyorum."

"Seyirci izleyince de o naifliği ve gerçekliği hissedecektir"

Başrol oyuncusu Cihangir Ceyhan da dizide birbirinden değerli usta oyuncularla çalıştıklarını dile getirerek, "Hepsinden bir şeyler öğrenebileceğimiz bir setti. Sanki bayağıdır beraber çalışıyormuşuz gibiydi." ifadesini kullandı.

Oyuncu Alina Boz, ilk okuduğu andan itibaren senaryodan çok etkilendiğini belirterek, "Çok da güzel yazılmış bir senaryoydu. Seyirci izleyince de o naifliği ve gerçekliği hissedecektir. 1992 yılındaki teknolojinin az olmasıyla, o aile bağlarının gücü, o sırada yaşanan başka olaylar, o dönemin zorlukları, kolaylıkları ve güzellikleriyle beni çok etkileyen bir senaryo oldu." diye konuştu.

Oyuncu Şebnem Dönmez, heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Seyircinin sevgisinin ve ilgisinin neler olabileceğini hayal ediyorum. İnşallah beğenilir. Bir dönem işinde olmak çok güzel, çok zevkli." görüşünü paylaştı.

"Yeşilçam'ın özlediğimiz, hani 'Neşeli Günler'deki aileyi seyirci tekrar görecek"

Oyuncu Didem Balçın, 1990'lı yıllardan özlediği çok şey olduğunan bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çevirmeli telefonları, sarı rehberi çok özlüyorum. Buradaki herkes sarı rehberi biliyor diye düşünüyorum. Onun dışında da dizide izleyiciler çok sıcak bir aile izleyecek. Tabii ki dizinin kötü, karmaşık tarafları da var. Bu seyirciyi ayakta tutacak olan taraflar. Ama ben o sıcak aile tarafındayım. O yüzden de Yeşilçam'ın özlediğimiz, hani 'Neşeli Günler'deki aileyi seyirci tekrar görecek."

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal ise uzun zaman sonra bir dönem işinde yer aldığını ifade ederek, "Prodüksiyon ve yapım olarak zaten müthiş bir olanak sunulmuş. Arabalarından tutun mekanlarına kadar biz de oyuncu olarak mümkün olduğu kadar karakterleri inanılır ve yaşanılası bir hale getirmeye çalışıyoruz. Zannediyorum iyi de bir iş çıktı. Çünkü iyi bir ekip." dedi.

Dizi hakkında

Dizi, Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı "Ali" ile Alina Boz'un hayat verdiği "Seher" karakterlerinin okul koridorlarında başlayan adalet arayışını konu alıyor.

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in üstlendiği dizinin senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve Kadir İlter birlikte kaleme aldı.

"Bir Zamanlar İstanbul" dizisi için Riva'daki 50 bin metrekarelik arazide 1990'lı yılların İstanbul'u, caddeleri ve sokaklarıyla baştan kuruldu. 150 kişilik sanat ekibinin yaklaşık bir yıl çalıştığı projede, 30'dan fazla ev, apartman ve bina, döneme uygun olarak yeniden inşa edildi. Yine plato içerisinde tarihi Vezir Hanı 20 dükkanıyla baştan başa yapıldı.

Dizi her cuma saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.