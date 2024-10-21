Yeni Dizi: Marnalı

Güncel

TRT'nin dijital platformu tabii, yeni orijinal dizisi "Marnalı"yı izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un son kabadayısı Ali Reşat Marnalı'nın, uğradığı ihanetin intikamını almak için verdiği amansız mücadeleyi anlatan dizi, yarın tabii'de izlenebilecek.

Dizinin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlenirken, senaryosunu ise Yusuf Reha Alp kaleme aldı.

Gürkan Uygun, Melike İpek Yalova ve Engin Benli'nin başrolleri paylaştığı dizide, oyunculara Mert Doğan, Elif Uslusoy, Osman Albayrak ve Kanbolat Görkem Arslan eşlik ediyor.

Dizinin konusu şöyle:

"Genç yaşta yeraltı dünyasında yükselen, adaletli ve cesur bir kabadayı olan Ali Reşat Marnalı, İstanbul'un eski kabadayı geleneğini sürdürmektedir. Marnalı'nın hayatı, bir mafya grubunun kendisine kurduğu tuzakla altüst olur. İtibarını, ailesini ve özgürlüğünü kaybeden Marnalı intikam için geri döner ve kendisini saf dışı bırakmaya çalışan yeni düzene karşı mücadele eder."