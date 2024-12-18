Yeni Dizi 'P. A.Y.' Başlıyor - Son Dakika
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Yeni Dizi 'P. A.Y.' Başlıyor

Yeni Dizi \'P. A.Y.\' Başlıyor

'P. A.Y.' dizisi, Osman Hamdi Bey'in tablosunun çalınması etrafında dönen kara komedi hikayesini sunuyor.

18.12.2024 14:50
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TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "P. A.Y." dizisi, Osman Hamdi Bey'in ünlü eseri "Yeşil Cami Önü" tablosunun özel bir vakıftan çalınmasıyla başlayan bir hikayeyi konu alarak izleyicilerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, suç, kara komedi ve neo-noir türlerini harmanlayan, sıra dışı senaryoya sahip yeni dizinin çekimlerine başlandı.

Dizinin yönetmen ve senarist koltuğunda, TRT 1'in fenomen yapımlarından "Halka" dizisi ile adından söz ettiren Süleyman Mert Özdemir oturuyor.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin'in yer aldığı dizinin her bölümünde farklı bir başrol ve hikaye gösterilecek.

Dizinin geniş kadrosunda Berk Cankat, Ece İrtem, Cenan Adıgüzel, Gurur Çiçekoğlu, Volga Sorgu, Sinan Bengier, Ozan Ağaç, İncinur Daşdemir, Kerem Can, Atilla Öner, Sabahattin Yakut, Eray Karadeniz ve İnanç Koçak da yer alıyor.

Dizinin konusu şöyle:

"Osman Hamdi Bey'in ünlü eseri Yeşil Cami Önü tablosunun özel bir vakıftan çalınmasıyla başlayan hikaye, izleyiciyi suç, sır ve entrikalarla dolu bir dünyaya davet ediyor. Tablonun yasa dışı yollarla yurt dışına satılmak üzere bir depoya getirildiği gece, birbirinden farklı hayatlar aynı noktada kesişiyor. Yapımda suç dünyası farklı bir bakış açısıyla anlatılıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Dizi 'P. A.Y.' Başlıyor - Son Dakika

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