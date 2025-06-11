Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında beze sarılı halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden yeni doğmuş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada, bebeğin annesi tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yeni doğmuş bir bebeğin bir evin çatısında beze sarılı halde bulunmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hastanedeki tedavisinin ardından anne F.İ. (20) ile olaya ilişkin Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve 16 yaşındaki S.İ. gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne F.İ. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAMİLELİĞİNİ AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Yapılan araştırmada, F.İ'nin nikahsız birliktelikten hamile kaldığı, bu durumu ailesinden gizlediği, evinin banyosunda kendi imkanlarıyla doğum yaptıktan sonra bebeğini ikametin çatısına beze sarılı halde bıraktığı tespit edildi.

BEZE SARILI BULUNAN BEBEK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

5 Haziran'da Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'taki bir evin çatısından sesler geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmiş, halılar arasında kanlı beze sarılı yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu.

Araştırma kapsamında anne tespit edilmiş, anne ve bebek sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.