Yeni Evli Çiftlere Destek Söyleşisi

14.02.2026 13:20
Aile Bakanlığı'nın projesi kapsamında Antalya'da 20 çift bir araya geldi, destek programı tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Çiftlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan 20 çift, Antalya'daki söyleşide bir araya geldi.

"2025 Aile Yılı" çerçevesinde fondan yararlanan çiftlere yönelik düzenlenen "Yeni Evli Çiftlerle Aile Söyleşisi" etkinliği, "Gençlik Geleceğimiz, Ailemiz Gücümüz" temasıyla kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2025'in "Aile Yılı" olarak tamamlandığını, 2026-2035 döneminin de "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan edildiğini söyledi.

Evlilik kredisine 4 bin 322 kişi başvurdu

Evlilik kredisi verilen ailelerden çocuk sahibi olanların geri ödemelerini erteleyebildiğine dikkati çeken Sökmen, "Program dahilinde 4 bin 322 kişi başvurdu. Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen 1490 kardeşimiz, krediyi alan ve evlilik sonrası eğitime devam eden 1059 çiftimiz var." dedi.

Sökmen, sosyal hizmetlerin ihtiyacı olan ailelere 50'nin üzerinde yardım çeşidi sunduğunu, Antalya'da evinde yardıma muhtaç bireylere bakan 14 bin kişiye destek verdiklerini kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından "Aile İçi İletişim" konulu sunum ve "Aile" söyleşisi gerçekleştirildi.

Etkinlik, çiftler için düzenlenen ödüllü yarışmalar ve hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

