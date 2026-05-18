Yeni Fikirtepe'de 11.729 Konut Tamamlandı
Yeni Fikirtepe'de 11.729 Konut Tamamlandı

18.05.2026 14:09
Bakan Kurum, Yeni Fikirtepe'de 11.729 bağımsız bölüm tamamlandığını ve teslimatlara başladıklarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, camileri 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2005 yılında 'Özel Proje Alanı' olarak belirlenen, 2007'de 'Kentsel Dönüşüm Alanı' ilan edilen ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'Riskli Alan' statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri bir türlü tamamlayamadı ve evleri yıkılan binlerce hak sahibi yıllarca mağduriyet yaşadı. Plan iptalleri ve uzlaşmazlıklarla defalarca çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Vatandaşın yıllarca süren mağduriyetine son vermek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Proje alanı yüzde 55'i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı.

