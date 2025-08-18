Yeni Genelkurmay Başkanı Atandı

2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.