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Yeni Hükümet Görevine Selam Atandı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

13.01.2025 19:46
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, 9 Ocak'ta görevine başlamasının ardından, yeni kabineyi oluşturacak ismin belirlenmesi için Meclis'teki siyasi gruplarla yürüttüğü istişare görüşmelerini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Anton Şukayr, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Selam'ı Baabda Sarayı'na davet ettiğini bildirdi.

UAD Başkanı Selam'ın halihazırda yurt dışında olduğunu ve yarın ülkeye geleceğini aktaran Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü, istişari görüşmelere katılan 128 milletvekilinden 84'ünün Selam için, 9'unun eski Başbakan Necib Mikati için, 35'inin de çekimser oy kullandığını paylaştı.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen UAD Başkanı Selam kimdir?

UAD Başkanı Nevvaf Selam, 1953 yılında Beyrut'ta dünyaya geldi. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yapan Selam, Birleşmiş Milletler bünyesinde hukuki alanlarda çok sayıda görevde bulundu.

UAD'ye 6 Şubat 2018'de seçilen Selam daha önce 2007 ile 2017 arasında BM'nin New York merkezinde Lübnan Büyükelçisi ve Daimi Temsilciliğini yürüttü.

Selam, BM Güvenlik Konseyinde Lübnan'ın geçici üyeliği döneminde (2010-2011) ülkesini temsil etti.

Ayrıca, Eylül 2012-2013 arasında BM 67. Dönem Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Selam, ülkesinin BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) 2016'da temsilcilik yaptı.

Selam, Şubat 2024'te de UAD Başkanı seçildi.

Kaynak: AA

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