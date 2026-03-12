Yeni İlaç Fiyatlandırma Kararı Yürürlükte - Son Dakika
Yeni İlaç Fiyatlandırma Kararı Yürürlükte

12.03.2026 14:58
İlaç fiyatlandırmasında şeffaflık ve sürdürülebilirlik hedefleyen yeni düzenleme Resmi Gazete'de.

(ANKARA) – "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair" Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, düzenlemeye ilişkin, "Yeni düzenleme ile ilaç fiyatlandırma süreçlerinin daha şeffaf, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir" dedi.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, düzenlemenin ilaç fiyatlandırma süreçlerinde şeffaflık ve sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile ilaç fiyatlandırma süreçlerinin daha şeffaf, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi, ilaç tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tedavilere kesintisiz ulaşabilmesi açısından önemli bir adımdır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Resmi Gazete'de yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar" ile ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Karara göre ilaç fiyatlarının belirlenmesinde Avrupa Birliği ülkeleri arasından seçilen referans ülkelerdeki fiyatlar esas alınacak. Ayrıca fiyatlandırmada kullanılan euro değeri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük döviz satış kuru dikkate alınarak hesaplanacak.

Kaynak: ANKA

