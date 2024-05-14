Yeni Kaledonya'da Bağımsızlık Yanlılarına Karşı Şiddet Olayları - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da Bağımsızlık Yanlılarına Karşı Şiddet Olayları

Yeni Kaledonya\'da Bağımsızlık Yanlılarına Karşı Şiddet Olayları

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının, seçmen kitlesini genişletmeyi amaçlayan anayasal reforma karşı çıkması sonucu şiddet olayları yaşanıyor. Yeni Kaledonya'da ülkenin bağımsızlığını savunan Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi, yerli halkın seçimler üzerindeki etkisini azaltacak anayasal değişikliğe karşı çıkarak başkent Noumea ve çevresinde şiddet olaylarına yol açtı. Olaylarda birçok ev ve araç yakıldı, dükkanlar yağmalandı ve 54 polis ve jandarma yaralandı. Yeni Kaledonya hükümeti, sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemler alarak durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

14.05.2024 13:06
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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının, seçmen kitlesini genişletmeyi amaçlayan anayasal reforma karşı çıkması sonucu şiddet olayları yaşanıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yeni Kaledonya'da ülkenin bağımsızlığını savunan Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FLNKS), Fransız Meclisinde görüşülen, 10 yıldır bölgede yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmasına olanak sağlayarak yerli halkın seçimler üzerindeki etkisini azaltacak anayasal değişikliğe karşı çıkması, bölgenin başkenti Noumea ve çevresinde şiddet olaylarına yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yakılan ev ve araçlar, yağmalanan dükkanlar yer aldı. Yaklaşık 50 iş yerinin ve 200 aracın yakıldığı olaylarda, 54 polis ve jandarma yaralandı.

Yeni Kaledonya'daki Fransız Yüksek Komisyonu, 14 Mayıs'ta yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik sokağa çıkma yasağının uygulanacağını bildirerek, gerekli görülmesi halinde bu yasağın uzatılabileceğini duyurdu.

Yeni Kaledonya hükümeti, ortaokul ve liseleri kapatıp, kalabalık grupların bir araya toplanmasına ve alkol satışlarına yasak getirirken, havaalanı yetkilileri bölgedeki ticari uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddet olaylarına sebep olan 82 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlılarının anayasal değişim karşıtı eylemleri, 4 Mayıs'tan beri yoğun şekilde sürüyor.

Yeni Kaledonya halkı, 2021'de "Fransa'nın bir parçası veya bağımsız ülke olmak" arasında tercih yapmak için sandık başına gitmişti. Seçmenlerin yüzde 96,49'unun bağımsızlığa "hayır" dediği referandumda, katılım oranı ise rekor düşüşle yüzde 43,90 olarak kayıtlara geçmişti.

Seçime itiraz eden Kanaklar, 2021'deki referandumun yeniden düzenlenmesi için Uluslararası Adalet Divanına temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Temmuz 2023'te resmi ziyarette bulunduğu Yeni Kaledonya için Fransa anayasasında 2024 başlarında uzlaşma temelli değişikliğe gideceklerini açıklamıştı.

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Ada'daki nüfusun çoğunluğunu yerli halk Kanaklar oluşturuyor.

Kaynak: AA

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