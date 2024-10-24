Yeni Nesil Hareketi Hükümette Yer Almayacak - Son Dakika
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Yeni Nesil Hareketi Hükümette Yer Almayacak

Şasuvar Abdulvahid, partilerinin hükümette bulunmayacağını ve gerçek muhalefet yapacaklarını belirtti.

24.10.2024 16:47
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) milletvekili seçimlerinde üçüncü gelen muhalefetteki Yeni Nesil Hareketi lideri Şasuvar Abdulvahid, partisinin hükümette yer almayacağını açıkladı.

Yeni Nesil Hareketi lideri Abdulvahid, düzenlediği basın toplantısında, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun açıkladığı seçimlere katılım oranının doğru olmadığını öne sürerek, yaklaşık 1 milyon kişinin oy kullanmak için gerekli biometrik kartının bulunmadığını kaydetti.

Bakanlık elde etmek için hükümette yer almayacaklarını belirten Abdulvahid, "Hedefimiz iktidarı değiştirmektir. Bizim için hükümet başkanı ne KDP ne de KYB'den olmalıdır. Bizim için KDP ve KYB bir elmanın iki yarısıdır." ifadelerini kullandı.

Abdulvahid, partisinin 4 yıl boyunca parlamentoda "gerçek muhalefeti göstereceği" değerlendirmesinde bulundu.

IKBY milletvekili seçimlerinin ilk sonuçları ve tahmini sandalye dağılımı

Komisyonun açıkladığı ilk sonuçlara göre, KDP ve KYB meclisteki sıralamada yerlerini korurken, önceki dönemlerde üçüncü parti konumundaki Goran ciddi oy kaybı yaşamıştı. Süleymaniye merkezli ve KYB'nin rakibi Yeni Nesil Hareketi ise oylarını önemli ölçüde artırarak KDP ve KYB'nin ardından gelmişti.

Buna göre, KDP 809 bin 197, KYB 408 bin 141, Yeni Nesil Hareketi 290 bin 991, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 116 bin 981, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 64 bin 710, Halwest (Duruş) Hareketi 55 bin 775, Halk Cephesi 33 bin 365 ve Goran 11 bin 621 oy oy almıştı.

IKBY yerel medyasında yayınlanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre de siyasi partilerin meclisteki dağılımı büyük oranda belli olmuştu.

Buna göre, 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu'nun 1 sandalye aldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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