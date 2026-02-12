Yeni Öğrenme Etkinlikleri Seti Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Öğrenme Etkinlikleri Seti Yayınlandı

12.02.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 5.-10. sınıflar için öğrenme setini yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ortaokul 5. ve 6. sınıf, lise 9. ve 10. sınıf düzeyleri için ders içeriklerini destekleyen "Öğrenme Etkinlikleri Seti" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni modelin öğretim süreçlerine daha etkili yansıtılmasını amaçlayan etkinlikler, farklı sınıf düzeyleri ve dersler için hem öğretmenlere rehberlik edecek hem de öğrencilerin sınıf içi öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana yaklaşımı olan beceri temelli, değer odaklı ve bütüncül eğitim anlayışı, yayımlanan öğrenme etkinliklerinde somut uygulama örnekleriyle ele alındı.

Amacı öğrencilerin bilgiyi edilgen bir şekilde edinmesi yerine onu günlük yaşamla ilişkilendirerek aktif öğrenene dönüşmelerini sağlamak olan etkinliklerin geliştirilmesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin genel eğitim yaklaşımı ve ölçme değerlendirme felsefesi esas alındı.

Etkinliklerde branş bazlı öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri, öğrenme-öğretme uygulamaları ve ölçme kanıtları göz önünde bulunduruldu.

Öğrenme Etkinlikleri Seti, 5. ve 6. sınıf düzeyinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini, 9. ve 10. sınıf düzeyinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik hazırlandı.

İlgili derslerden şubat-mart dönemini kapsayan toplam 227 öğrenme çıktısına, 695 süreç bileşenine yönelik 329 etkinlik ve 1500 sorunun yer aldığı set, öğrencilerin okulda öğrendiklerini günlük yaşam durumları üzerine aktararak pekiştirmelerine imkan sağlayacak şekilde destekleyici yardımcı materyal olarak hayata geçirildi.

Set içinde yer alan etkinliklerle, disiplinler arası bakış açısını güçlendirmek ve eleştirel düşünme, problem çözme ile akademik derinliği desteklemek hedefleniyor.

Öğrenme Etkinlikleri Seti'ne "odsgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Öğrenme Etkinlikleri Seti Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:06:17. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Öğrenme Etkinlikleri Seti Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.