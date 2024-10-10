Yeni Otoyol Projeleri 2024\'te Başlayacak

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale- Delice ve Antalya- Alanya otoyollarının yapım çalışmalarının 2024 yılı bitmeden başlayacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyol projelerine 2024 yılı bitmeden başlayacaklarını belirtti. İki projenin sözleşme tarihlerinin belli olduğunu duyuran Bakan Uraloğlu, "Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının proje yapım sözleşmelerini 14 Ekim Pazartesi günü imzalayacağız. Sözleşme imzalanmasını takiben yer teslimi yapılacak ve yıl sonuna kadar yapım çalışmaları başlayacak" dedi.

'KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRECEK'

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol Projesi'nin, 101 kilometrelik 6 şeritli ana gövde ve 19 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yolundan oluşacağını belirten Uraloğlu, toplam uzunluğun ise 120 kilometre olacağını aktardı. Uraloğlu, "Kamu-özel iş birliği ile hayata geçireceğimiz proje kapsamında güzergah üzerinde 7 kavşak, toplam uzunluğu 3 bin 656 metre olan 4 tünel, 3 bin 652 metre uzunlukta 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e erişim sağlayan, Türkiye'nin dört bir yanına giden kara yolu koridorları arasında önemli bir köprü işlevi göreceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Proje ile söz konusu istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktarmış olacağız" dedi.

'3,3 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK'

Ankara-Kırıkkale arasında bulunan devlet yolu trafik yoğunluğunun, yapılacak otoyol ile azalacağının altını çizen Uraloğlu, "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 41 bin ton azaltmış olacağız. Otoyol projemiz mevcut Ankara Çevre Yolu'nda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkisinden başlayacak; Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale- Yozgat devlet yoluna bağlanacak" açıklamasında bulundu.

'TURİZMİ OLUMLU ETKİLEYECEK'

Antalya-Alanya Otoyol Projesi'ne yönelik bilgi veren Bakan Uraloğlu, otoyolun bölge turizmine bağlı olarak özellikle yaz aylarında artan yolculuk taleplerini hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde karşılayacağını belirterek, "Bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek olan otoyol projemizin bölge turizmini olumlu yönde geliştireceğini öngörmekteyiz. Antalya-Alanya Otoyolu ile özellikle trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra, çevre illerden gelen trafiğin şehir içerisine uğramadan transit geçişini sağlayarak seyahat süresini kısaltmayı amaçlıyoruz" dedi.

'YILLIK 6,6 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Proje uzunluğu toplam 122 kilometre olan Antalya-Alanya Otoyolu'nun ana gövdesini 84 kilometre uzunluğunda 6 şeritten oluşacak şekilde, bağlantı yollarını ise 38 kilometre ve 4 şeritli olacak şekilde projelendirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Otoyolumuz hizmete açıldığında yıllık toplam 6,6 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 47 bin ton azaltmış olacağız. Otoyolumuz Serik Kavşağı'ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içerisinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip ederek Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı'nda sonlanacak. Proje içinde 7 kavşak, toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel 7 bin 30 metrelik 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi bulunacak" ifadelerini kullandı.