Yeni Parti, 7596 sayılı yatırım fonları kanununun iptali için AYM'ye başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Parti, 7596 sayılı yatırım fonları kanununun iptali için AYM'ye başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti, 7596 sayılı yatırım fonları kanununun iptali için AYM\'ye başvurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yeni Parti, 7596 sayılı yatırım fonları kanununun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvurdu. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kanunun yatırımcı mağduriyetlerini gidermede yetersiz kaldığını ve bazı yatırımcıların kapsam dışı bırakıldığını savundu.

Yeni Parti, "7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun" hakkında kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

Düzenlemelere ilişkin eleştirilerini dile getiren Günaydın, 17 Eylül'de ortaya çıkan olayların üzerinden yaklaşık iki ay geçtiğini ve hazırlanan kanunun, yatırımcıların yaşadığı mağduriyetleri gidermekte yetersiz kaldığını savundu.

Bazı yatırımcıların düzenleme kapsamı dışında bırakıldığını ileri süren Günaydın, bu durumun hak kayıplarına yol açtığını belirtti.

Günaydın, kanun nedeniyle hak kaybına uğrayan yatırımcıların alacaklarının tamamını elde edebilmeleri için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Fonlarla ilgili yaşanan süreçte sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Günaydın, kamuoyuna süreci yakından takip etme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
Anayasa MahkemesiGökhan GünaydınYeni PartiPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
16:17
Muslera futbolu bırakıyor Veda edeceği maç belli oldu
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:26:53. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Parti, 7596 sayılı yatırım fonları kanununun iptali için AYM'ye başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android