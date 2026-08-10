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YENİ Parti'de Af Tartışmaları

YENİ Parti\'de Af Tartışmaları
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YENİ Parti milletvekilleri, terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen düzenlemeyi değerlendiriyor.

(ANKARA) - YENİ Parti'nin kapalı Grup Toplantısı öncesinde milletvekilleri, Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, grup kararı alınıp alınmayacağına ilişkin, "Milletvekillerimiz sorumluluklarıyla davranacaklar. Herkes kendi tabanına bakacak" dedi. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise düzenlemeyi "af" olarak nitelendirerek, "Burada bal gibi bir af var" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti milletvekilleri, kapalı Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, düzenlemeye ilişkin grup kararı alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, "Milletvekillerimiz sorumluluklarıyla davranacaklar. Herkes kendi tabanına bakacak" dedi.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı da gündemdeki düzenlemeye ilişkin genel yaklaşımının sorulması üzerine, "Milletin görüşüne uygun bir düşüncedeyim ben de. Ancak partimiz olarak burada bir değerlendirme yapılıp, Genel Merkezimiz tarafından, Genel Başkanımız tarafından en son açıklama yapılır" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Millet 'hayır' diyor ama" sözleri üzerine Arı, "İşte Kapalı Grup'ta inşallah karar verilecek" diye konuştu.

TANAL: "BURADA BAL GİBİ BİR AF VAR"

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen düzenlemeye ilişkin eleştirilerde bulundu. Düzenlemenin "af olmadığının" ifade edilmesini eleştiren Tanal, "Vallahi bunlar toplumu, hani diyorlar 'af değil' ya... Bal gibi kandırıyorlar, toplumu dolandırıyorlar. Okusunlar yani. Bu af değil midir?" dedi.

Tanal, düzenlemede belirli suçlar bakımından af getiriliyorsa kapsamının diğer suçları da içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini savunarak, "O zaman 15 yılın üzerinde, 15 yıla kadar herkesin eğer bu siyasi suç af getiriliyorsa, o zaman 7 yıl, 8 yıl trafik kazası yapanın, o karşısına şey çıkanın, herkes affedilsin o zaman. Toplum barışacaksa tam barışsın, kısmi barış olur mu?" ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyi "siyasi bir darbe" olarak nitelendiren Tanal, "Bu 'af değil' diye toplumu, 86 milyonu kandırıyor, dolandırıyorlar. Bir okusunlar, kaynak veriyorum. Yani burada bal gibi bir af var. Af gelecekse, topluma gelecekse herkese gelsin" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖSTERDİKLERİ TOLERANSI BİZE GÖSTERMİYORLAR"

Tanal, terör örgütlerine gösterildiğini öne sürdüğü toleransın siyasi parti yöneticilerine gösterilmediğini savundu. Tanal, "Kalkıp terör örgütlerine gösterdikleri toleransı bizim belde başkanlarımıza göstermiyorlar, il başkanlarımıza göstermiyorlar, genel başkanlarımıza göstermiyorlar, bize göstermiyorlar. Meşru bir siyaseti burada yapıyoruz, bizi dışarı çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

Düzenlemenin yürürlük maddesine ilişkin de eleştirilerde bulunan Tanal, suçların hangi tarihe kadar işlenmesi halinde düzenlemeden yararlanılabileceğinin açık olmadığını öne sürdü. Tanal, "Kanunların bir yürürlük maddesi olur. Suç ne zamana kadar işlenen suçlardan insanlar yararlanır? Ucu açık. Hani 6 aylık müracaat süresi var ya, o başvuruya kadar suç işlerseniz bundan yararlanırsınız" iddiasında bulundu.

Düzenlemenin bu yönüyle adaletsiz sonuçlar doğurabileceğini savunan Tanal, orman yangını üzerinden örnek vererek, "Ben terör örgütü üyesiyim, siz terör örgütü üyesi değilsiniz. Ben gittim kasten ormanı yaktım, ben bundan yararlanacağım. Siz vatandaş hakkınızla ormanda bir piknik yaptınız, ihmalinizle, taksirinizle yangın çıktı, orman yandı; siz yararlanamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN BİTMESİNİ, SİLAHLARIN SUSMASINI, BARIŞI İSTERİZ"

Bir gazetecinin "İtirazınız var, 'hayır' mı diyeceksiniz?" sorusu üzerine Tanal, düzenlemenin topluma sunulması ve tartışılması gerektiğini söyledi. Tanal, "Türk toplumu 86 milyon ne diyor? Burada bu kadar önemli olan bir konuyla ilgili biz terörün bitmesini tabii ki isteriz, silahların susmasını isteriz, barışı isteriz. Ama bunu eleştirir mahiyette bu şekilde de söylediğimiz zaman biz barışa karşı değiliz arkadaş" dedi.

Düzenlemenin kalıcı bir barış açısından toplumda tartışılması gerektiğini ifade eden Tanal, "Bunun kalıcı olması açısından toplumda bunun tartışılıyor olması lazım. Bu kadar açık ve net söylüyoruz" diye konuştu.

EMİR: "GENEL BAŞKANIMIZ, GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "Bu toplantıda Sayın Genel Başkanımız, gündemi değerlendirecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti'de Af Tartışmaları - Son Dakika

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