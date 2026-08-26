YENİ Parti'den CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
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YENİ Parti'den CHP'ye Sert Eleştiriler

YENİ Parti\'den CHP\'ye Sert Eleştiriler
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Zeynel Emre, CHP'nin YDK'ya sevkini hukuksuzluk olarak nitelendirerek eleştiride bulundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP'de 49 kişinin YDK'ya sevkedilmesine ilişkin, "Dün butlan yönetiminin Yargıtay'daki temyiz başvurularını geri çektirmesi, bugün son seçilmiş PM üyelerinin adli tatilin bitmesine üç gün kala ihraç edilmesi bir suç üstü halidir. Yargıtay'ın tedbiri kaldırması ve butlan yönetimini partiden uzaklaştırması ihtimaline karşı alınmış; ahlaksız ve çıkarcı bir tedbirdir. Varlıklarını bir istinaf kararıyla meşru gösterenler, kararı Yargıtay'ın denetiminden kaçırmaya çalışmaktadır" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Parti Meclisi toplantısında 49 kişi tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada değerlendirdi. Emre, CHP yönetimine "butlan" kararıyla el konulduğunu savunarak, mahkeme kararının Yargıtay'a geç gönderildiğini ve böylece denetimden kaçırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

"'Gemiyi güvenli limana taşıyacağız' diyenlerin, bugün arsız bir korsanlığa girişerek gemiyi kaçırmaya çalıştıkları görülmüştür. Maskeler düşmüş, foyalar ortaya çıkmıştır. Hatırlayalım: Tarihte görülmemiş bir hukuk skandalıyla, bir sivil darbeyle, ana muhalefet partisinin yönetimine 'butlan' kararıyla el konuldu. Ardından, bir günde Yargıtay'a iletilmesi gereken mahkeme kararı, tam iki ay bekletilip, adli tatile bir gün kala gönderilerek Yargıtay'ın denetimden bilerek kaçırıldı. Şimdi bu hukuksuzluğu sürdürmek için yeni oyunlar oynanıyor. Dün butlan yönetiminin Yargıtay'daki temyiz başvurularını geri çektirmesi, bugün son seçilmiş PM üyelerinin adli tatilin bitmesine üç gün kala ihraç edilmesi bir suç üstü halidir. Yargıtay'ın tedbiri kaldırması ve butlan yönetimini partiden uzaklaştırması ihtimaline karşı alınmış; ahlaksız ve çıkarcı bir tedbirdir. Varlıklarını bir istinaf kararıyla meşru gösterenler, kararı Yargıtay'ın denetiminden kaçırmaya çalışmaktadır.

Daha dün "Tedbir var, kurultay yapamıyoruz" diyenler, bugün tekrar görevlerine dönme ihtimalleri olan seçilmiş yöneticileri ihraç ederek, işgal ettikleri makamı tahkim etmeye çalışmaktadır.

Demek ki mesele, partiyi kongreye götürmek-götürememek değilmiş.

Mesele koltuğu bırakmamakmış. İddiaları emaneti korumak ama niyetleri emanete çökmekmiş.

Ancak bilinsin ki; Yargıtay'ın hukuksuz bulup ortadan kaldırabileceği bir kararın önünü kesmek için yapılan bütün bu kurnazlıklar beyhudedir. Kimse seçilmişleri tasfiye ederek demokratik meşruiyet kazanamayacaktır.

YENİ Parti millet tarafından kurulan, milletle beraber büyüyen bir partidir. Gözümüz iktidarda, yönümüz ileridedir. Geriye bakmıyoruz, geçmişe bakarak siyaset yapmıyoruz.

Ama CHP gibi köklü bir partinin istinaf oyunlarıyla ele geçirilmesi, ardından olası bir bozma kararını etkisizleştirmek için seçilmişlerin tasfiye edilmesi niyetini de teşhir ediyoruz.

CHP ganimet değildir.

İşgalin hukuku olmaz.

Yağmacıların siyaseti olmaz.

Korsanların limanı olmaz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zeynel Emre, Yeni Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti'den CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

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