Yaşar Tüzün: Butlan kararıyla CHP\'ye atananların nasıl Cumhur İttifakı ile işbirliğini yaptığının somut göstergesini Etimesgut Belediyesi\'nde gördük

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Gurbetelli YAL.IN

(ANKARA)- YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Etimesgut Belediye başkan Vekili seçimine ilişkin "Butlan kararıyla CHP'ye atananların nasıl Cumhur İttifakı ile işbirliğini yaptığını, nasıl onlarla siyasette bundan sonra işbirliği yapacağının en somut göstergesini bugün Etimesgut Belediyesi'nde görmüş oluyoruz. Bunu, bu yaşanan olayı bütün Etimesgutlu hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum" dedi.

Etimesgut Belediye Meclisi'nde Erdal Beşikcioğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Seda Dilber seçildi. Yapılan seçimi değerlendiren YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün AK Parti ve MHP'nin desteği ile CHP adayının seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa bugün Cumhur İttifakı kendi adayını çıkarmayarak kirli ittifakının işbirliğini bugün burada Etimesgut'ta hayata geçirmiştir. Birinci tur öncesi 'Gruplar adına aday var mı' diye sorulduğunda Yeni Parti'nin adayı belirlenmiştir. CHP'nin adayı belirlenmiştir. Ama Cumhur İttifakı'nın adayı belirlenmemiştir çünkü aday önerilmemiştir. O siyasi oyunlarını birinci turda, ikinci turda hayata geçirmişlerdir. CHP'den seçilen toplam belediye meclis üyelerinin YENİ Partimize geçenlerle birlikte YENİ Partimizde bugün itibariyle görevde bulunan 18 belediye meclis üyemiz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü turda kendilerine emanet edilen o kendilerinin namusu gibi gördüğü, şerefi gibi gördüğü, onuru olarak gördüğü 18 oyu sandığa götürerek YENİ Parti'mizin adayına oy kullanmıştır. Ama birileri bunu yapmadı. Birileri bunu kendilerine emanet edilen oyu iktidar partisi oyununu kirli ittifaklarla Cumhur İttifakı ile işbirliği yaptı.

"CEVAP BEKLEDİK, CEVAP GELMEDİ"

Sevgili Etimesgutlular, açık ve net olarak söylemem gerekirse dün CHP'nin il başkanına, CHP'nin yetkili kurullarına, MYK üyelerine 'Yarın Etimesgut'ta bir seçim var. Bizim YENİ Parti olarak 18 üyemiz var. Sizin 11 üyeniz var. Gelin burada YENİ Parti'nin çıkaracağı adaya destek veriniz. Cuma günü ise İzmir Menderes Belediye Başkanlıkları seçimi var. Bizim de orada YENİ Parti olarak 10 belediye meclis üyemiz var. CHP'nin 5 belediye meclis üyesi var. Siz burada aday çıkartmayın, bizi destekleyin' dedik. 'Biz de İzmir Menderes'te aday çıkartmayalım. Sizin çıkaracağınız adaya destek verelim' dedik. 'Genel Başkan'dan yetkili kurullarımıza kadar bu teklifinizi değerlendireceğiz ve size yarın bugün için saat 14.00'e kadar dönüş yapacağız' dediler. Biz bugün saat 13.00'e kadar CHP'nin yetkililerinden cevap bekledik. Bugün burada işbirliği yapabilme adına Etimesgutluların bize emanet ettiği o namuslarını, şereflerini, onurlarını koruyabilme adına bu cevabı bekledik. Ama cevap gelmedi. Seçim bitti, hala gelmedi.

"SEÇİLEN ARKADAŞA BAŞARILAR DİLİYORUM AMA O KİRLİ İTTİFAKI DA HALKIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

İşte görüyorsunuz ki butlan kararıyla CHP'ye atananların nasıl Cumhur İttifakı ile işbirliğini yaptığını, nasıl onlarla siyasette bundan sonra işbirliği yapacağının en somut göstergesini bugün Etimesgut Belediyesi'nde görmüş oluyoruz. Bunu, bu yaşanan olayı bütün Etimesgutlu hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. Bu değerlendirmeyi bu yönde yapmalarını istirham ediyorum. Ben YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak YENİ Partimizde görev yapan 18 belediye meclis üyemizin 18'i de partimizin göstermiş olduğu adaya sahip çıktıkları için onların o emanet edilen o oyları namusu ve şerefi gibi yerine getirdikleri için 18 belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum. ve inşallah dileğim ve temennim odur ki Etimesgut Belediyesi'nde yaşanan bu çirkin olaylar en kısa zamanda kapanır, bu yaralar tedavi edilir. Çünkü Etimesgut halkı hizmet bekliyor. Etimesgut halkı yapılmayanların yapılmasını bekliyor. Bu yönüyle de baktığımız zaman seçilen arkadaşa gerçekten söylüyorum ki başarılar diliyorum ama o kirli ittifakı da Etimesgut halkının takdirine bırakıyorum."