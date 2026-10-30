Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı mazbatasını alarak göreve başladı

Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı mazbatasını alarak göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Edirne İl Başkanlığına seçilen Yücel Balkanlı, mazbatasını İl Seçim Müdürü Aynur Yurt'tan alarak göreve başladı. Balkanlı, örgütüyle birlikte Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidar yolunda mücadele edeceklerini söyledi.
Yeni Parti Edirne İl Başkanlığına seçilen Yücel Balkanlı mazbatasını aldı.
Yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Adliyesine gelen Balkanlı, mazbatasını İl Seçim Müdürü Aynur Yurt'tan aldı.
Balkanlı, yaptığı açıklamada mazbatayı alarak göreve başladıklarını söyledi.
Kendisine destek veren üyelere teşekkür eden Balkanlı, "Bundan sonraki hedefimiz örgütümüzle birlikte Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidar yolunda mücadele etmek. Bu mücadelemiz bugünden itibaren bütün sokaklarda, meydanlarda devam edecek. Çünkü biz halkımızın, emeklimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın umuduyuz." dedi.
Mazbata törenine Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.
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