YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç: "AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı\'ndaki fotoğraf butlancılarla AKP’lilerin ortak hareket ettiğini belgeliyor"

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Menderes Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Partili Asuman Şen'in seçilmesinin ardından CHP'li Meclis Üyesi Harun Bila'nın AK Parti ilçe binasındaki kutlamaya katıldığı sırada çekilen fotoğrafa ilişkin, "Bu fotoğraf butlancılarla AKP'lilerin ortak hareket ettiğini belgelemiştir" ifadesini kullandı.

Güç, sosyal medya hesabından söz konusu fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Güç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz nasıl bu hale geldiniz? AKP'nin kazanmasına nasıl sevinebiliyorsunuz, inanılır gibi değil. Menderes'te yaşananlar, butlan siyaseti üzerinden CHP'yi bölmeye, parçalamaya, küçültmeye çalışan, seçilmiş iradeyi yok sayan iktidarla işbirliği içinde olan, iktidarın payandası olan zihniyetin son icraatıdır.

Biz YENİ Parti olarak Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçiminin sosyal demokratlar için önemli olduğuna inandık. CHP meclis üyeleriyle de bu düşünce doğrultusunda ortak davranabilmenin yollarını aradık ve birlikte hareket etme kararını aldık. YENİ Parti ve CHP üyeleri birlikte hareket ettiğimizde başkan vekilliği sosyal demokrat bir üyede kalacak diye düşündük. Ancak oylamaya sürecinde butlancılar birden bahaneler üretip sözlerini tutmadılar. Önce üçüncü tur oylamasına katılmadılar, sonra dördüncü turda ise seçimi AKP'nin kazanmasını sağladılar. Önce söz verdiklerini son anda değiştirdiler.

Şimdi anlıyoruz ki, bu fotoğraf butlancılarla AKP'lilerin ortak hareket ettiğini belgelemiştir. Bu fotoğrafı Menderesli hemşehrilerimize ve milletimize iletiyoruz. En iyi cevabı milletimiz onlara verecektir."