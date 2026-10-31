YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaman, 816 diş hekimliği kadrosunu yetersiz buldu

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen atama kurasında diş hekimliği için 816 kadro açılmasına tepki göstererek, "Kamuda ağız ve diş sağlığı hizmetlerine çok büyük ihtiyaç olmasına rağmen, sayısı 20 bine yaklaşan işsiz diş hekimleri için bir planlama ve istihdam politikası düzenlenmemekte, açılan kadro sayıları ihtiyacı karşılamamaktadır. Üstelik sisteme her yıl, kontrolsüzce binlerce yeni mezun katılmaktadır" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen atama kurasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen atama kurasında, 381'i uzman diş hekimi olmak üzere, sadece 816 diş hekimliği kadrosu açılmıştır. Kamuda ağız ve diş sağlığı hizmetlerine çok büyük ihtiyaç olmasına rağmen, sayısı 20 bine yaklaşan işsiz diş hekimleri için bir planlama ve istihdam politikası düzenlenmemekte, açılan kadro sayıları ihtiyacı karşılamamaktadır. Üstelik sisteme her yıl, kontrolsüzce binlerce yeni mezun katılmaktadır.

Sorunları konuştuğumuz her mecrada, yetkililerin yeni diş hekimliği fakültesi açılmayacağını söylemesine rağmen, bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne bağlı bir Diş Hekimliği Fakültesi kurulacağını öğreniyoruz. Ağız Diş Sağlığı hizmetleri sağlık hizmetinin önemli bir parçasıdır. Kişi başı hekime müracaatın 13,2 kez olduğu bir ortamda, kişi başı diş hekimine müracaat sayısı yılda 1 bile değildir (0,73). Üstelik en son yayınlanan 2025 yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni'nde, diş hekimliğine müracaat sayısının ilk kez bildirimi bile yapılmamıştır. Diş hekimine ihtiyaç vardır, sorun kamuda diş hekimliği sisteminin kurulmaması, sistemin özelde döndürülmesidir. Türkiye'de 100 bin kişiye düşen Diş Hekimi sayısı 59 iken, Avrupa Birliği'nde 85 Diş Hekimi düşmektedir. Bu açık, kamu tesislerine ve koruyucu diş hekimliğine yatırım yapılarak düzenlenebilecek bir durumdur. Acilen, yeni mezun vermeden mevcut Sağlık İnsan Gücü'nün planlamasına ihtiyaç vardır."