YENİ Parti, Genel Kurul Salonu’nu terk etti... Özgür Özel: “Partimize darbe yapan birini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok” - Son Dakika
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YENİ Parti, Genel Kurul Salonu’nu terk etti... Özgür Özel: “Partimize darbe yapan birini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok”

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YENİ Parti, Genel Kurul Salonu’nu terk etti... Özgür Özel: “Partimize darbe yapan birini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok”
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YENİ Parti Grubu, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı özel oturumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde salonu terk etti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapan birisini, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan, daha bu sabah Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grubu, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı özel oturumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde salonu terk etti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapan birisini, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan, daha bu sabah Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok" dedi.

TBMM'nin 28'inci Dönem, Beşinci Yasama Yılı, bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen özel oturumla açıldı. Oturuma katılan YENİ Parti Grubu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasını dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girince ayağa kalkmayan YENİ Parti Grubu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salonu terk etti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kuliste basın mensuplarının soruları üzerine şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi olarak Meclis'in açılışına katıldık. Meclis Başkanı'nın konuşmasını dinledik. İstiklal Marşımızı okuduk. Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapıp partinin genel başkanını, yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir atama yapan birisini, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan birisini, daha bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanabilmek için suçsuz günahsız Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan birisini, her gün ilçe belediyelerinin belediye meclis üyelerini tehditle transfer ederek İBB'ye yürümeye çalışan birisini, fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: YENİ Parti, Genel Kurul Salonu’nu terk etti... Özgür Özel: “Partimize darbe yapan birini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok” - Son Dakika
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