YENİ Parti kapalı grup toplantısı... Özgür Özel: “YENİ Parti kuruluşunu tamamlamıştır”

(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kapalı grup toplantısının ardından, "İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Şu andan itibaren YENİ Parti Grubu'nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık YENİ Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır" dedi.

YENİ Parti milletvekilleri, bugün TBMM'de kapalı grup toplantısında bir araya geldi. YENİ Parti Grup Salonu'nda yapılan toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti. Saat 11.45 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık yarım saat sürdü. Özel, toplantı çıkışında toplantıya ilişkin şunları söyledi:

"İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi Grup Başkanvekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapar. Şu andan itibaren YENİ Parti Grubu'nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık YENİ Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve YENİ Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle, geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi PM'siyle, YDK'sıyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Özel, belediye başkanlarıyla toplantı olup olmayacağı sorusuna, "Olacak" yanıtını verdi.