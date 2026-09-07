Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir: Üsküdar\'daki seçimde organize siyasi soygun yapılıyor

(İSTANBUL) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi üzerinden AK Parti'yi eleştirdi. Emir, "AKP, kamu ihalelerindeki adrese teslim ihale yöntemini Üsküdar'daki seçimde de deniyor. Artık devir, adrese teslim seçim devri. Cumhur İttifakı'nın Meclis üyesi sayısı 21. O halde, muhalefet 21'e düşene kadar tutuklamalara devam. Rakip takımın oyuncularını stada gelirken polis otosuna doldurup boş kaleye şut çekmenin adına seçim değil, organize siyasi soygun denir" ifadesini kullandı.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküdar Belediye Başkan Vekiliği seçimi öncesinde tutuklamalara işaret ederek, şunları kaydetti:

"AKP, kamu ihalelerindeki adrese teslim ihale yöntemini Üsküdar'daki seçimde de deniyor. Artık devir, adrese teslim seçim devri. Cumhur İttifakı'nın Meclis üyesi sayısı 21. O halde, muhalefet 21'e düşene kadar tutuklamalara devam. Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki'yi tam da oylamaya saatler kala rehin alarak oyları milimetrik olarak eşitlediler. Rakip takımın oyuncularını stada gelirken polis otosuna doldurup boş kaleye şut çekmenin adına seçim değil, organize siyasi soygun denir."