YENİ Parti İl Başkanı Çelik, Mutlu\'nun ameliyat sonrası tutukluluğuna tepki gösterdi

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun ameliyat sonrası yeniden cezaevine götürüldüğünü belirterek, Mutlu ve yol arkadaşlarının tutuklu yargılanmasına tepki gösterdi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Silivri Zindanı'nda tutuklu bulunan Bayrampaşa'nın seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu bugün sabah saatlerinde hastaneye götürülmüş ve sol bacağından ameliyat olmuştur. Ameliyatın ardından yeniden cezaevine götürülen başkanımızın daha önce de bu nedenle ameliyat olduğu bilinmekte olduğu halde tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Onlarca dosyası olmasına rağmen halkımızın canına kast edenler, uyuşturucu tacirleri ve suçlular tutuksuz yargılanıp sokaklarda serbestçe dolaşırken Hasan Mutlu'ya ve yol arkadaşlarımıza sadece muhalif olduğu ve Bayrampaşa'yı kazandığı için yapılan zulmü herkes görüyor. Bu işe sebep olanların, yetkisi olduğu halde kullanmayanların, yasaları bile isteye çiğneyenlerin aldıkları ah çoğalıyor, veballeri iki dünyada da taşıyamayacakları kadar büyüyor. Tarih bu zulmü unutmayacak. Tarihi direnenler yazacak."