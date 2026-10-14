YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Çelik, Halk TV kayyımına sosyal medyadan tepki verdi

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "İktidarını kaybetme korkusu ve telaşı içinde olanların, fon vurgununun, derin yoksulluğun, adaletsizliğin üstünü şafak operasyonlarıyla örtmesine, kurdukları muhalefetsiz Türkiye hayalini gerçek kılmalarına geçit vermeyeceğiz. Halkın sesini kısıp nefesini keserek hakikati susturamayacaksınız" dedi.

YENİ İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye susmayacak. Sesini, görüntüsünü yasakladıkları, kitaplaştırdığı savunmasını toplattıkları cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de tarihi savunmasını yapacağı gün, Halk TV'ye yönelik şafak operasyonu ve kayyım kararı, azınlık iktidarının içinde bulunduğu korku ve acziyetin boyutunu gösteriyor. Halkın iradesiyle sahip olamadığı her yere çöken, tehdit, şantaj ve teklif yoluyla satın alamadığını, devletin gücünü istismar ederek zorbaca yöntemlerle teslim almaya çalışan, halkımıza hiçbir vaadi kalmamış bu düzen daha fazla devam edemez. İktidarını kaybetme korkusu ve telaşı içinde olanların, fon vurgununun, derin yoksulluğun, adaletsizliğin üstünü şafak operasyonlarıyla örtmesine, kurdukları muhalefetsiz Türkiye hayalini gerçek kılmalarına geçit vermeyeceğiz. Halkın sesini kısıp nefesini keserek hakikati susturamayacaksınız. Halk TV'nin ve bütün gazetecilerin yanındayız."