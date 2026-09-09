YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın açıklamaları nedeniyle ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın açıklamaları nedeniyle ifadeye çağrıldı

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın açıklamaları nedeniyle ifadeye çağrıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'a ilişkin sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Çelik'in, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa hazır edilmesine karar verildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'a ilişkin açıklamaları nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi talimatını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkında yaptığı açıklamalar üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi talimatını verdi.

Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı, 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti' dedi" şeklindeki sözleri, müşteki sıfatıyla ifade veren Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın tarafından yalanlanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın açıklamaları nedeniyle ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın açıklamaları nedeniyle ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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