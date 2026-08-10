YENİ Partinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde grup başkanvekili belli oldu

(İZMİR) - YENİ Parti kuruluşu sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı birinci bileşimi öncesinde ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan İl Başkanı Çağatay Güç, partinin meclisteki Grup Başkanvekili'nin Yağmur Yurdakul olduğunu açıkladı.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı birinci bileşimi öncesinde gerçekleştirdiği ilk grup toplantısı sonrasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Güç, partinin meclis içerisindeki görev dağılımını açıkladı. Güç ayrıca, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrasında YENİ Parti'nin yol haritasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Komisyon görevlendirmelerine ilişkin grup kararına da değinen Güç, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ilk grubumuzu gerçekleştirdik. Grup Başkanvekili olarak Sayın Yağmur Yurdakul'u, Grup Sözcüsü olarak da Sayın Aras Kaynarca'yı oybirliğiyle seçtik. Komisyonlarda da bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İzmir halkının yararına olacak şekilde bir değişiklik yapmadan, aynı meclis üyelerinin aynı komisyonlara devam etmesi kararı aldık. Dolayısıyla süreç içerisinde hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hem diğer siyasi partilerdeki çalışan, görev yapan, emek harcayan meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber istişarelerle ve süreç yönetimiyle beraber İzmir halkına hizmet etmeleri konusunda bir Nisan ayına kadar bir değişiklik yapmama kararı aldık. Süreç yönetimi, arkadaşlarımızın ortak kararıdır. Dolayısıyla önümüzdeki ay yapılan mecliste bir değişiklik olması halinde, meclis üyesi sayısında bir değişiklik olması halinde farklı bir değerlendirme yapılacağı yönünde bir karara vardık."

YENİ PARTİ'NİN 89 MECLİS ÜYESİ VAR

YENİ Parti'nin meclisteki üye sayısına ilişkin bilgi veren Güç, ilerleyen dönemde sayının artmasını beklediklerini belirterek, "Bizde 89 meclis üyemiz var şu anda. Ama bağımsız da olan ve geçecek olan süreci bekleyen arkadaşlarımız var. Biz muhtemelen birkaç ay içerisinde 100'ün üzerinde meclis üyesi arkadaşlarımızla devam edeceğiz. O yüzden bizim kuruluş döneminde olduğumuz için meclisteki birtakım problemlere neden olmamak için, komisyonlarda aksaklıklara neden olmamak için biz herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldık. Önümüzdeki ay sayının değişmesiyle beraber yeniden oturup grup başkanvekillerinin yeniden değerlendirileceği bir sürece gireceğiz" dedi.

"DOĞRU UZLAŞIDA BULUŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Partinin Menderes'ye izleyeceği yol haritası konusunda değerlendirmelerde bulunan Güç, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu tarz süreçlere belediyecilik, yerel hizmetler yönünden yerelden bakarız. Menderes'te, Menderes halkını ilgilendiren ve onların yararına ne olacaksa onun kararını veririz. Biz Atatürk ilke ve inkılaplarına inanan, ülkesini seven, dünyaya sol görüşle bakan insanlarız. Biz Menderes'teki seçmen iradesine saygı duyacak şekilde karar veririz. 'Ben olmazsam dünya yansın' algısıyla ilerlemeyiz. Dolayısıyla oradaki süreç yönetimimiz meclis üyelerimizle oradaki Menderes meclis üyelerimizle devam edecektir. Menderes halkını bilgilendirerek ve onların yararına olacak şekilde karar vereceğimizi düşünüyorum. Oradaki meclis üyesi arkadaşlarımızla biz iki yıldır zaten yol yürüyoruz. Kendileriyle tabii ki konuşacağız, diyalog kuracağız. AKP iktidarının getirdiği bu yol ayrımında arkadaşlarımızın kafası karışmış olabilir. Ama orada önemli olan Menderes halkının doğru bakış açısıyla hizmet alması. Biz bu hizmet anlayışını sosyal demokrat bir anlayıştan gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Oradaki meclis üyesi arkadaşlarımızla istişare yapacağız. Ben doğru bir uzlaşıda buluşacağımıza inanıyorum."