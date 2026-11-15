YENİ Parti kurultayında Özgür Özel Avrupalı parti temsilcileriyle bir araya geldi

YENİ Parti kurultayında Özgür Özel Avrupalı parti temsilcileriyle bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'ndaki Birinci Olağan Kurultay'da Avrupalı kardeş parti temsilcileri ve Aile Dayanışma Ağı ile görüştü. Özel, kurultay kapsamında ayrı ayrı gerçekleştirdiği kabullerde bu heyetlerle bir araya geldi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Birinci Olağan Kurultayı'nda Avrupa'daki kardeş siyasi partilerin temsilcileri ve Aile Dayanışma Ağı ile ayrı ayrı bir araya geldi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenen partisinin Birinci Olağan Kurultayı kapsamında kabuller gerçekleştirdi.
Özel, kurultayda Avrupa'daki kardeş siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Özel, ayrıca Aile Dayanışma Ağı ile görüştü.
Kaynak: ANKA
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