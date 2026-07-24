Anka haber ajansı 24 temmuz cuma gündemi - Son Dakika
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Anka haber ajansı 24 temmuz cuma gündemi

Anka haber ajansı 24 temmuz cuma gündemi
24.07.2026 09:01  Güncelleme: 09:03
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YENİ Parti kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. TBMM'de en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını içeren torba kanun teklifi görüşülüyor. CHP, DEM Parti, EMEP ve İstanbul Barosu basın toplantıları düzenleyecek. Lozan Antlaşması'nın 103. yılı anma etkinlikleri yapılacak.

10.00 - 14.00 - YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. YENİ Parti Kurucular Kurulu, ilk toplantısını Anadolu Kulubü'nde yapacak, Genel Başkan, parti organları ve Meclis yönetimi seçimleri yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin çelenk takdimi, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, direnişteki Çapa Tıp Fakültesi işçilerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.30 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Türkiye'nin farklı barolarından avukatların katılımıyla, "Uluslararası Ceza Adaletinin Etkin Uygulanması ve Benjamin Netanyahu Hakkındaki Yakalama/ Kırmızı Bülten Sürecinin Takibine İlişkin Ortak Çağrı"yı kamuoyuyla paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ndeki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

13.02 - Özgür Özel, cuma namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılacak. (ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de içinde yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 40. buluşmasını Büyükada'da gerçekleştirecek. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, 100 gündür tutuklu bulunan Avukat Sezin Uçar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve hukuki sürece ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.45 - Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla, İnönü Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Adalar Belediyesi tarafından "Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 103. Yılı" başlıklı buluşma Heybeliada İnönü Evi Müzesi'nde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00 - Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Maçka'daki İnönü Parkı'nda etkinlik düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Barosu, Kültür Sanat, DEM Parti, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka haber ajansı 24 temmuz cuma gündemi - Son Dakika

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