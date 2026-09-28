YENİ Parti'li Cingil, Dedetaş için Üsküdar Belediyesi önünde irade gaspına isyan etti - Son Dakika
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YENİ Parti'li Cingil, Dedetaş için Üsküdar Belediyesi önünde irade gaspına isyan etti

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YENİ Parti\'li Cingil, Dedetaş için Üsküdar Belediyesi önünde irade gaspına isyan etti
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31 Temmuz'da tutuklanarak Çorlu Karatepe Cezaevi'ne konan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için Üsküdar Belediyesi önünde açıklama yapıldı. YENİ Parti'li Cingil, halkın iradesinin gasp edildiğini savunarak Dedetaş'ın isminin tabelalardan kaldırılmasına tepki gösterdi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) 31 Temmuz'da tutuklanarak "kuyu tipi" olarak nitelenen Çorlu Karatepe Cezaevi'ne konan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la ilgili Üsküdar Belediyesi önünde açıklama yapıldı. Yurttaşların katılımıyla yapılan açıklamada konuşan YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Onur Cingil "Seçilmiş belediye başkanının ismini kaldırıyorlar. Son yaptıkları icraat bu. Ama şunu soruyorum; ismini kaldırabilirsiniz tabelalardan. Peki halkın gönlünden, zihninden nasıl kaldıracaksınız?" dedi.

YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Onur Cingil, 31 Temmuz'da tutuklanarak "kuyu tipi" olarak nitelenen Çorlu Karatepe Cezaevi'ne konan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la ilgili Üsküdar Belediyesi önünde açıklama yaptı. 2,5 yıl önce Üsküdar halkının iradesini göstererek 157 bin oyla, yaklaşık 24 bin oy farkıyla Sinem Dedetaş'ı başkan seçtiğini anımsatan Cingil, "Ama o günden bu yana 2,5 yıldan bu yana tutuklamalar, transferler, her türlü hile, her türlü tehdit gelinen bu noktada kirli oyunlarla beraber halkın iradesi gasp edildi" dedi.

"HALKIN İRADESİNİN GASP EDİLMESİNE İSYAN EDİYORUZ"

Cingil şunları söyledi:

"Halkın iradesi, halkın belediyesi gasp edildi. Biz bugün burada toplanıyoruz. Dediğim gibi meşale yakıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Buna isyan ediyoruz. İsyan ediyoruz, isyan ediyoruz. O kadar kolay değil, o kadar kolay değil. Bu şekilde ilerleyemezsiniz. Mızrak çuvala sığmıyor. Yaptığınız herkes görüyor. Size oy verenler dahi görüyor. Vicdanlar rahat değil. Tam 20 gün geçti. Hatırlayalım burada meclis üyesi sayısı 29'du. 14 AKP'li vardı. Aslında sonu konuşuyoruz ama başı konuşursak 15 sandalye fark vardı. Bugüne nasıl geldiğimizi halkımız çok iyi görüyor, biliyor. İşte o demin söylediğim tutuklamalar, transferler, baskılar ve her türlü kirli oyun.

Bugün geldiğimiz noktada sizler, AKP buradaki yönetimde olduğunu söyleyenler halkın iradesini gasp ettiniz. Siz burada başkan vekilliği değil irade gaspının tepsiciliğini yapıyorsunuz. Üsküdar halkı iradesine sahip çıkar, çıkacak. Buradan da sesleniyoruz sahip çıkmalı. Seçilmiş belediye başkanının ismini kaldırıyorlar. Son yaptıkları icraat bu. Ama şunu soruyorum. İsmini kaldırabilirsiniz tabelalardan. Peki halkın gönlünden, zihninden nasıl kaldıracaksınız?

"MİLLİ İAREDE SADECE AKP'LİLER İÇİN Mİ VAR?"

Oranlar var siz bu oyu nasıl örtbas ediyorsunuz, bu nasıl bir sihirbazlık, bunu vatandaş görmüyor mu? Sizde nasıl bir şey var, utanma yok mu?... Biz buna isyan ediyoruz, irade sizin için kutsal başkası için değil mi, milli irade sadece AKP'liler için mi var?"

2024 seçim sonucuna rağmen başkan  vekilliğinin AK Parti'ye geçmesinin üzerinden 20 gün geçtiğini de anımsatan Cingil, "Bunu kabul edemeyiz. 20 günlük ölü toprağının da kalkması lazım. Bugün de bunun işaret fişeğini aslında yakıyoruz. ve yakmaya devam edeceğiz. Başkan vekili olarak adlandıran kendisini Ziya Bey, ey Ziya sen asil bile değilsin. Ki başkan vekili de değilsin. Nasıl olduğunu az önce anlattım. Bütün kamuoyu da biliyor" dedi.

"KORKMAYACAĞIZ, SİNMEYECEĞİZ, YILMAYACAĞIZ"

Cingil şöyle devam etti:

"Ama şunu biliyoruz ki sen icraatlar yapmaktasın. Şimdi de işten çıkartmalar yapmaktasın. Bunu da peyderpey yapıyorsun. Algıları bu şekilde örtbas ediyorsun, parçalıyorsun. Ben de sana şunu söylüyorum. Burada herkes şahit. Sinem Dedetaş milli iradeyle, Üsküdar iradesiyle buraya geldi. ve geldikten sonra iki buçuk yıl boyunca kimse işten çıkartmadı. Hatta ve hatta eski kadrolardan müdür, başkan yardımcısı bile yaptı. Yani bizimle sizin aranızdaki fark budur. Siz daha hak etmediğiniz bir yetkiyi aldığınız andan itibaren dahi zalimliğinizi gösteriyor, zulmünüzü yapıyorsunuz. Biz o emekçilerin de arkasındayız. Biz irade gaspının da karşısındayız...

Seçilmiş siyasi tutsak Sinem Dedetaş'ı bulunduğu cezaevinden çekip alacağız. Aynı zamanda da gasp edilen iradeyi de onların elinden alacağız. Herkes görecek bu bu kadar kolay olamaz, olmayacak. Yine kazanacağız. Bu, bu kadar kolay olamaz. Olmayacak. Rahat uyuyamayacaksınız. Biz sizinle siyasi mücadeleye geldik. Bundan sonra da böyle olacak. Bunu herkes bilsin. Bu bir son değildir. Bu bir ilktir. Meşaledir bu. ve bu anlamda da bütün halkımızı bize desteğe davet ediyoruz. Biz kesinlikle korkmayacağız, yılmayacağız, sinmeyeceğiz..."

Kaynak: ANKA
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