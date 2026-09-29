YENİ Parti'li Emir, 2,2 milyar TL iade iddiasını suçun itirafı saydı, SPK'ya sordu - Son Dakika
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YENİ Parti'li Emir, 2,2 milyar TL iade iddiasını suçun itirafı saydı, SPK'ya sordu

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YENİ Parti\'li Emir, 2,2 milyar TL iade iddiasını suçun itirafı saydı, SPK\'ya sordu
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YENİ Parti'li Murat Emir, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 2,2 milyar TL iade ettiği iddiasına tepki gösterdi. Emir, iadenin masumiyet değil, suçun resmi itirafı olduğunu savunup SPK'nın OZATD listesinde neden yer almadıklarını sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, " Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,2 milyar TL'yi Hazine'ye iade etmesi masumiyet değil, suçun ve soygunun resmi itirafıdır. Deşifre etmeseydik milletin milyarlarını çıtır çıtır yiyeceklerdi. Ancak yağma yok, kanun açık: SPK'nın OZATD suç duyurusu listesinde Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya neden yok, ifadeleri neden alınmadı?" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emir, şunları kaydetti:

"Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,2 milyar TL'yi Hazine'ye iade etmesi masumiyet değil, suçun ve soygunun resmi itirafıdır. Deşifre etmeseydik milletin milyarlarını çıtır çıtır yiyeceklerdi. Ancak yağma yok, kanun açık: SPK'nın OZATD suç duyurusu listesinde Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya neden yok, ifadeleri neden alınmadı? SPK 107/3'e göre elde edilen menfaatin kendisi değil, İKİ KATI ödenmek zorunda. Ödeme yapmak, SPK 106. maddeden (Bilgi Suistimali) yargılanmayı durdurmaz; o maddede etkin pişmanlık geçmez. Telefonları incelenerek neden irtibatları sorgulanmıyor? O paralar nereden geldi, hisseler kime satıldı tek tek ortaya çıkacak. Ayrıca 2,2 milyar TL bugün bankaya konduğunda mevduat faiziyle vergiler düşüldükten sonra bile saatte net 87 bin TL, günde net 2 milyon 88 bin TL para getirir. Yakalanınca ana parayı bırakıp kaçmak yok, yargı önünde hesap vermek zorundasınız."

Kaynak: ANKA
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