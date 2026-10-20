YENİ Parti'li Emir, Mekke Anlaşması'nın hesabını TBMM'de soracak - Son Dakika
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YENİ Parti'li Emir, Mekke Anlaşması'nın hesabını TBMM'de soracak

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YENİ Parti\'li Emir, Mekke Anlaşması\'nın hesabını TBMM\'de soracak
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mekke Anlaşması'nın Türkiye'yi İran ve Husilerle sıcak çatışmaya sürükleyeceğini savundu. Emir, TSK'nın asli görevinin Türkiye'nin semalarını ve sınırlarını korumak olduğunu belirterek anlaşmanın hesabını TBMM'de soracaklarını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "İktidar Mekke Anlaşması ile Türkiye'yi yeni bir Suriye tehlikesiyle yüz yüze bırakıp İran ve Husiler ile doğrudan sıcak çatışmaya sürükleyecek bir ateşte atıyor. TSK'nın asli görevi Türkiye'nin kendi semalarını ve sınırlarını korumaktır, bu anlaşmanın tüm karanlık noktalarının hesabını TBMM zemininde tek tek soracağız" açıklamasını yaptı.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızı açık açık uyarıyorum, iktidar Mekke Anlaşması ile Türkiye'yi yeni bir Suriye tehlikesiyle yüz yüze bırakıp İran ve Husiler ile doğrudan sıcak çatışmaya sürükleyecek bir ateşte atıyor. İktidarın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın 2. maddesi Türkiye'yi ucu açık ve büyük bir savaşa ortak ederken, 16. maddesi bu yükümlülükten 10 yıl boyunca çıkamayacağımızı söylüyor. Sakın kimse çıkıp 'sadece savunma amaçlı uçak gönderiyoruz' bahanesinin arkasına sığınmasın. Bu anlaşma ABD veya İsrail karşıtı bir blok değil; tam tersine Washington'ın Körfez'deki askeri yükünü bölge ülkelerine yıkma, Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini İran ve Husilere karşı koruma maliyetini ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sırtına yükleme projesidir. İngiltere, bizim yıllardır envanterimize katmak için kapısında beklediğimiz Eurofighter uçaklarını gönderip kendi savunma sanayini finanse ediyor.

Fransa sadece tek bir petrol terminalini koruyor. Ege'de bize karşı silahlanan Yunanistan, Riyad'a Patriot kiralıyor. Mısır ise anlaşmaya imza dahi atmadan, elini bağlamadan konuyu kendi parlamentosuna götürüyor. Peki iktidar ne yapıyor? TBMM'yi tamamen devre dışı bırakarak Türkiye'yi NATO'nun 5. maddesinden bile daha ağır, tek taraflı bir yükümlülüğün altına sokuyor. 8. maddeyle merkezi Suudi Arabistan'da olan bir Sekretarya kuruluyor ama metinde Türkiye'nin katılmak istemediği bir harekatı veto etme hakkı bile bulunmuyor. 'Savunma' diye başlayacak bu görevlendirmeyle Türkiye'yi bir yandan İran ile doğrudan cepheleştirirken, diğer yandan Kızıldeniz ve Babülmendep'teki Türk ticaret gemilerini ve Husi-Eş Şebab hattında Somali'deki Türk askeri varlığını açık hedef haline getiriyorsunuz. TSK'nın asli görevi Türkiye'nin kendi semalarını ve sınırlarını korumaktır, bu anlaşmanın tüm karanlık noktalarının hesabını TBMM zemininde tek tek soracağız."

Kaynak: ANKA
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