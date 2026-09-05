YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper, cezaevinden gönderdiği mektupta mücadele çağrısı yaptı - Son Dakika
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YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper, cezaevinden gönderdiği mektupta mücadele çağrısı yaptı

YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper, cezaevinden gönderdiği mektupta mücadele çağrısı yaptı
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YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden gönderdiği mektupta, mücadeleyi büyütme ve partiyi iktidara taşıma çağrısında bulundu. Özalper, 27 gündür ayrı olduğunu belirterek, moralinin yerinde olduğunu ve dışarıdaki mücadelenin kendisine umut verdiğini ifade etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden gönderdiği mektupta, "Şimdi mücadeleyi büyütme, birbirimize daha çok omuz verme vakti. Şimdi YENİ Partimizi hep birlikte iktidara taşıma vakti" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Pala, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettim. Sağlığı iyi, morali yerinde, soranlara selamı var" ifadelerine yer verdi.

Pala, Özalper'in cezaevinden gönderdiği el yazılı mektubu da paylaştı. Özalper, mektubunda şunları kaydetti:

"Canım Türkiye'm, canım Manisa'm,

Güzel yoldaşlarım, tam 27 gündür ayrıyım sizlerden, sevdiklerimden, Can'ımdan; ancak iyiyim. Dimdik ayakta sizlerin mücadelesini gururla seyrediyorum. Ne zaman biraz karamsarlığa düşsem, dışarıda güzel günler için; adil kazanıp adil bölüşülecek, hukuk ve demokrasinin üstün olduğu, fabrika ayarlarına geri dönmesi için yani güzel hayallerimizdeki Türkiye için mücadele edenleri hatırlayıp umutlarımı diri tutuyorum.

Şimdi mücadeleyi büyütme, birbirimize daha çok omuz verme vakti. Şimdi YENİ Partimizi hep birlikte iktidara taşıma vakti. Yürüyelim arkadaşlar.

Adil, özgür güzel günlerde görüşmek dileğiyle."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper, cezaevinden gönderdiği mektupta mücadele çağrısı yaptı - Son Dakika

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