YENİ Parti Milletvekili Bülbül, Sincan Cezaevi'nde Özalper ve Tarakçı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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YENİ Parti Milletvekili Bülbül, Sincan Cezaevi'nde Özalper ve Tarakçı'yı ziyaret etti

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YENİ Parti Milletvekili Bülbül, Sincan Cezaevi\'nde Özalper ve Tarakçı\'yı ziyaret etti
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YENİ Parti Milletvekili Süleyman Bülbül, tutuklu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve gazeteci Ali Tarakçı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Bülbül, ikisinin haksız ve hukuksuz tutuklu olduğunu savunarak muhalifleri baskı altına alan düzenden hesap sorulacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve gazeteci Ali Tarakçı'yı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve gazeteci Ali Tarakçı'yı tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettiğini duyurdu. Bülbül, şunları kaydetti:

"Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda haksız ve hukuksuz biçimde tutuklu bulunan Manisa İl Başkanımız, yol arkadaşımız İlksen Özalper'i ve gazeteci Ali Tarakçı'yı ziyaret ettim. Sandıkta yenemedikleri rakiplerini, il başkanlarımızı ve gazetecileri siyasallaşan yargı eliyle baskı altına alıyorlar. Tüm muhalif sesleri susturarak siyaseti ve ülkemizi kuşatmaya, kara düzenlerini kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Muhaliflere ayrı, yandaşlara ayrı hukuk uygulayan bu düzen son bulacak. Adil yargılanma hakkını,ifade özgürlüğünü ve millet iradesini hiçe sayanlardan mutlaka hesap sorulacak."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: YENİ Parti Milletvekili Bülbül, Sincan Cezaevi'nde Özalper ve Tarakçı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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