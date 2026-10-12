YENİ Parti MYK'da fon krizi öne çıktı, kurmaylar çifte standart uygulandığını söyledi - Son Dakika
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YENİ Parti MYK'da fon krizi öne çıktı, kurmaylar çifte standart uygulandığını söyledi

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YENİ Parti MYK\'da fon krizi öne çıktı, kurmaylar çifte standart uygulandığını söyledi
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YENİ Parti MYK toplantısında ana gündem fon krizi oldu. Meclis'te kurulması teklif edilen araştırma komisyonunun AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösteren kurmaylar, süreçte çifte standart uygulandığını belirterek asrın skandalını gündemde tutacaklarını söyledi.

HABER: GÜLRA SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'nin bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan MYK toplantısında ana gündem maddesi fon krizi oldu. Meclis'te kurulması teklif edilen araştırma komisyonun AK Parti ve MHP oylarıyla reddine tepki gösteren kurmaylar, sürecin çifte standartla işletildiğini belirterek "İktidar ne kadar üstünü örtmeye çalışsa da asrın skandalını gündemde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

YENİ Parti MYK toplantısı bugün, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 11.00 itibarıyla başlayan ve dört saati aşkın süren MYK toplantısının gündeminde fon krizi, partinin kongre süreci ve kurultay hazırlıkları vardı.

Fon krizini Meclis'te gündemde tutmaya devam edeceklerini belirten YENİ Parti kurmayları, 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"ne işaret ederek "Bu hafta mağdurların ödemesinin yapılmasıyla ilgili teklif gündeme gelecek. Orada da konuyu konuşacağız ve sorularımızı soracağız. İktidar krizi geçiştiriyor, soruşturulmasını istemiyor. Üstüne gideceğiz" dedi.

"ÇİFTE STANDART"

MYK'da, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in fon krizindeki 214 ismin açıklanmamasını lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi şeklinde gerekçelendirmesine de tepki gösterildi. Toplantıda, "Süreç hukuksuz yürütülüyor, çifte standart uygulanıyor. 'Lekelenmeme hakkı' deniyor, ama arkadaşlarımıza karşı işletilen yargı süreçlerinde lekelenmeme hakkı işletilmiyor" şeklinde değerlendirme yapıldığı öğrenildi. YENİ Parti'nin fon krizi için oluşturduğu kriz masası adına açıklamalar yapan İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin geçtiğimiz hafta perşembe günü, AK Parti'ye "pazartesi gününe kadar süre vermesi"nin ardından bugün yeni bir ismin açıklanmamasına ilişkin kurmaylar, "Önemli olan süreçten uzaklaşmamak. Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili süreci gündemden kaybettirmemek gerekiyor" yorumunu yaptı.

İL ÖN SEÇİMLERİ BU HAFTA SONU YAPILACAK

YENİ Parti'nin kongre takvimi doğrultusunda bu hafta sonu yapılacak il başkanı ön seçimleri de MYK'nın gündemi arasındaydı. Partinin 91 milletvekili, 17-18 Ekim'de yapılacak ön seçimleri illerinde takip edecek. Genel Başkan Özgür Özel'in de cumartesi günü Ankara'ya yakın iki ilde önseçimleri takip etmesi, pazar günü ise kendi memleketi Manisa'da oy kullanacağı öğrenildi.

YENİ Parti Lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Davası kapsamında bu hafta yapması beklenen savunmayı da Silivri'de takip edecek.

Kaynak: ANKA
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