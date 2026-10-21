YENİ Parti PM\'i 28 Ekim\'de 1\'inci Olağan Kurultay tarihini belirleyecek

YENİ Parti PM'i 28 Ekim'de 1'inci Olağan Kurultay tarihini belirleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi'ni 1'inci Olağan Kurultay tarihini belirlemek üzere 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da toplantıya çağırdı. Toplantı Genel Merkez'de yapılacak; kurultayın 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da düzenlenmesi bekleniyor.
(ANKARA) - YENİ Parti'nin Parti Meclisi toplantısı, 28 Ekim Çarşamba günü 1'inci Olağan Kurultay tarihini belirlemek üzere toplanacak.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Parti Meclisi'ni (PM), 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da toplantıya çağırdı. YENİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek toplantının gündeminde, 1'inci Olağan Kurultay tarihinin belirlenmesi olacak. İl kongrelerini bu hafta sonu tamamlayacak olan YENİ Parti'de 1'inci Olağan Kurultayın 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da yapılması bekleniyor.
Kaynak: ANKA
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