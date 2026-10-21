YENİ Parti PM\'i 28 Ekim\'de 1\'inci Olağan Kurultay tarihini belirleyecek

(ANKARA) - YENİ Parti'nin Parti Meclisi toplantısı, 28 Ekim Çarşamba günü 1'inci Olağan Kurultay tarihini belirlemek üzere toplanacak.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Parti Meclisi'ni (PM), 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da toplantıya çağırdı. YENİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek toplantının gündeminde, 1'inci Olağan Kurultay tarihinin belirlenmesi olacak. İl kongrelerini bu hafta sonu tamamlayacak olan YENİ Parti'de 1'inci Olağan Kurultayın 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da yapılması bekleniyor.