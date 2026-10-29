YENİ Parti Tokat il binası açıldı, Günaydın 850 milyar lira iddiasını savundu - Son Dakika
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YENİ Parti Tokat il binası açıldı, Günaydın 850 milyar lira iddiasını savundu

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YENİ Parti Tokat il binası açıldı, Günaydın 850 milyar lira iddiasını savundu
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YENİ Parti Tokat İl Başkanlığı binası törenle açıldı. Açılışta konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP elitlerinin en az 850 milyar lira çaldığını iddia ederken, İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz bir ayda 5 bin kişinin partisine üye olduğunu söyledi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - YENİ Parti Tokat İl Başkanlığı binası törenle açıldı. Törende konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "AKP'nin elitleri; sadece mahdumları değil, aynı zamanda babaları, anneleri, milletvekilleri, bakanları bu memleketin en az 850 milyar lirasını çaldılar, şimdi utançlarından listeyi açıklayamıyorlar. Sizi kuyruğunuzdan yakaladık, o listeyi de patır patır dökeceğiz. Hepsinin zamanı var" dedi.

Açılış törenine YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partinin Tokat'taki yönetici ve üyeleri katıldı.

YENİ Parti Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, törende yaptığı konuşmada, açılışın yalnızca bir bina açılışından ibaret olmadığını belirterek, "Bugün Tokat'ta yeni bir umudun, yeni bir heyecanın kapılarını hep birlikte açıyoruz. Burası halkın söz sahibi olduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınların eşit ve özgür yaşadığı bir Türkiye mücadelesinin adresidir" dedi.

Kısa süre içinde önemli bir üye başarısına imza attıklarını vurgulayan Kurtgöz, "Henüz bir ay içinde 5 bin hemşehrimiz kendi iradesiyle partimize üye oldu. İnsanları zorla değil, değişim ve adalet istedikleri için aramıza katıldılar. YENİ Parti'yi millet kurdu, millet büyütecek ve millet iktidara taşıyacak" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR KARABAT'IN SÖZLERİ

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Karabat da konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Partisinin binasının bir "iktidar merkezi" olduğunu söyleyen Karabat, iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Karabat, şunları kaydetti:

"O zaman göreceksiniz Tokat Ovaları'nın, Kazova'nın, Niksar Ovası'nın bereketini. Enflasyonun tek haneli rakamlara nasıl düştüğünü, hayat pahalılığının nasıl yok edildiğini, Tokat çiftçisine ucuz kredi nasıl sağlanıyor göreceksiniz. Bu ülkenin çiftçisine de iş insanına da ucuz finansal kaynakları nasıl sağlayacağımızı hep beraber göreceksiniz. O zaman gelsin de gör hele diyorum ben onlara. Gelir dağılımı adaleti nasıl sağlanırmış, çiftçinin alın terinin hakkı nasıl sağlanırmış göreceksiniz. Köylerdeki tarım ürünlerinin, hayvancıların sütünün, etinin nasıl para ettiğini hep beraber göreceğiz. Gençlerin kapı kapı tanıdık veya referans aramayacağını göreceğiz. Hak edenin, liyakatin geçerli olduğunu göreceğiz."

GÖKHAN GÜNAYDIN'IN KONUŞMASI

YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, "Tokat'ın sokaklarında, mahallelerinde elini kolunu sallayarak, alnı açık dolaşabilmek ne mutlu. Bakın yanımızda bir tane koruma yok. Allah hiç kimseyi yanında 3 bin polisi olmadan dışarıya çıkamaz hale getirmesin. Allah hiç kimseyi yanında koruma olsa da dışarı çıkamayacak hale getirmesin" dedi.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Günaydın, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Anadolu'nun isimsiz evlatlarının anıları önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu memlekete yoksulluğu, açlığı öğrettiler ama kendileri utanmayı, arlanmayı öğrenemediler. AKP'nin elitleri; sadece mahdumları değil, aynı zamanda, babaları, anneleri, milletvekilleri, bakanları bu memleketin en az 850 milyar lirasını çaldılar, şimdi utançlarından listeyi açıklayamıyorlar. Sizi kuyruğunuzdan yakaladık, o listeyi de patır patır dökeceğiz. Hepsinin zamanı var.

850 milyar lira 20 milyar dolar ediyor. Zarar bununla sınırlı mı? 17 Eylül'den bu yana borsa 6,5 trilyon para kaybetti. Yani 130 milyar dolar bu memlekette eriyip gitti, aileleriyle birlikte 7,5 milyon insan ne yapacağını bilemiyor."

Kaynak: ANKA
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