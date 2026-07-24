YENİ Parti Yargıtay Listesine Eklendi
Manisa Milletvekili Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti, Yargıtay'ın siyasi partiler listesine girdi.
(ANKARA) - Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler listesine eklendi.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin Kurucular Kurulu'nda yer aldığı YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sitesindeki siyasi partiler listesine işlendi.
Kayıtlarda partinin adresi ve kuruluş tarihi yer aldı.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › YENİ Parti Yargıtay Listesine Eklendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?