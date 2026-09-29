Yeni Parti'ye isim benzerliği dosyasında AYM'den 1 ay savunma süresi verildi - Son Dakika
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Yeni Parti'ye isim benzerliği dosyasında AYM'den 1 ay savunma süresi verildi

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AYM, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesi talebiyle yapılan başvuruda partiye 1 ay savunma süresi verdi. Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvurusu üzerine isim değişikliği yapılmaması, dosyanın AYM'ye gönderilmesine neden oldu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Partinin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" adına yapılan başvuruda, partiye savunması için 1 ay süre verilmesini kararlaştırdı.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık iddiasıyla Yeni Partinin ismine ilişkin yapılan başvuruyu görüştü.

Gündem toplantısı sonucu, AYM, Yeni Partiye savunma sunması için 1 ay süre verilmesine hükmetti.

Yeni Partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Partiye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yeni Parti'ye isim benzerliği dosyasında AYM'den 1 ay savunma süresi verildi - Son Dakika
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