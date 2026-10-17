YENİ Partili Asu Kaya, Osmaniye'nin eğitim desteği dışında kalmasını TBMM'ye sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

YENİ Partili Asu Kaya, Osmaniye'nin eğitim desteği dışında kalmasını TBMM'ye sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili Asu Kaya, Osmaniye\'nin eğitim desteği dışında kalmasını TBMM\'ye sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Partili Asu Kaya, deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteğinde Osmaniye'nin kapsam dışı tutulmasını TBMM'ye taşıdı. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soru önergesi vererek desteğin hangi ölçütlerle belirli illerle sınırlandığını sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, deprem bölgesindeki bazı özel okul öğrencilerine sağlanan eğitim ve öğretim desteğinde Osmaniye'nin kapsam dışında tutulmasını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kaya, desteğin hangi ölçütlerle belirli illerle sınırlandırıldığının açıklanmasını istedi.

YENİ Partili Asu Kaya, TBMM Başkanlığı'na, deprem bölgesindeki bazı özel okul öğrencilerine sağlanan eğitim ve öğretim desteğinde Osmaniye'nin kapsam dışında tutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde deprem bölgesindeki ailelerin barınma, geçim ve eğitim sorunlarının devam ettiğini aktaran Kaya, ekonomik güçlüklerin çocukların eğitimlerini kesintisiz sürdürmelerini zorlaştırdığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan destek düzenlemesinin dışında kalan Osmaniye'nin ve diğer deprem illerinin durumuna dikkati çeken Kaya, "Deprem sonrası ekonomik güçlüklerle mücadele eden ailelerin eğitim harcamalarını karşılamakta zorlandığı bir ortamda, eğitim desteğinin hangi ölçütlere göre belirli illerle sınırlandırıldığı açıklığa kavuşturulmalıdır" dedi

Depremin yol açtığı kayıpların yalnızca destek kapsamındaki illerle sınırlı olmadığını belirten Kaya, Osmaniye'de de yurttaşların yakınlarını, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiğini hatırlattı. Kamu desteklerinin nesnel, şeffaf ve ihtiyaç temelli ölçütlerle belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, önergesinde "Eğitim hakkı, depremden etkilenen çocuklar arasında il bazında farklılaştırılmamalı" diyerek, Osmaniye'deki depremzede öğrencilerin hangi gerekçeyle kapsam dışında bırakıldığının ve eşit koşullarda desteklenmeleri için bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin açıklanmasını istedi.

Kaya, Bakan Tekin'e desteğin kapsamı belirlenirken hangi bilimsel, ekonomik ve sosyal kriterlerin esas alındığını da sordu. Osmaniye'de depremden etkilenen ve özel okullarda öğrenim gören öğrenci sayısının açıklanmasını isteyen Kaya, bu öğrencilerin destek ihtiyacına ilişkin bir araştırma yapılıp yapılmadığını da gündeme getirdi. Kaya, önergesinde Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa'nın kapsam dışında bırakılmasının gerekçelerini ayrı ayrı sordu. Ailelerin gelir durumunun, ebeveyn kayıplarının, konut ve istihdam sorunlarının değerlendirmeye alınıp alınmadığının açıklanması isteyen Kaya ayrıca, 2023-2024 eğitim öğretim yılından bu yana destekten yararlanan öğrenci sayılarının illere ve sınıf düzeylerine göre paylaşılmasını talep etti.

Kaya, Osmaniye'deki depremzede öğrencilerin destekten yararlanabilmesi için yeni bir düzenleme planlanıp planlanmadığını ve varsa hangi tarihte yürürlüğe gireceğini sordu. Kaya, eğitim olanaklarına eşit erişim için desteğin tüm deprem illerini kapsayacak biçimde genişletilmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

Kaynak: ANKA
Milli Eğitim BakanıEğitim DesteğiYusuf TekinPolitikaOsmaniyeDepremEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Beşiktaş resmen açıkladı Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Bu golü defalarca izleyeceksiniz Irak’ta inanılmaz vuruş Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
12:21
Bunlar nasıl rakamlar ’Daha 17’ oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 13:08:25. #.0.2#
SON DAKİKA: YENİ Partili Asu Kaya, Osmaniye'nin eğitim desteği dışında kalmasını TBMM'ye sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei