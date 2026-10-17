YENİ Partili Asu Kaya, Osmaniye\'nin eğitim desteği dışında kalmasını TBMM\'ye sordu

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, deprem bölgesindeki bazı özel okul öğrencilerine sağlanan eğitim ve öğretim desteğinde Osmaniye'nin kapsam dışında tutulmasını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kaya, desteğin hangi ölçütlerle belirli illerle sınırlandırıldığının açıklanmasını istedi.

YENİ Partili Asu Kaya, TBMM Başkanlığı'na, deprem bölgesindeki bazı özel okul öğrencilerine sağlanan eğitim ve öğretim desteğinde Osmaniye'nin kapsam dışında tutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde deprem bölgesindeki ailelerin barınma, geçim ve eğitim sorunlarının devam ettiğini aktaran Kaya, ekonomik güçlüklerin çocukların eğitimlerini kesintisiz sürdürmelerini zorlaştırdığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan destek düzenlemesinin dışında kalan Osmaniye'nin ve diğer deprem illerinin durumuna dikkati çeken Kaya, "Deprem sonrası ekonomik güçlüklerle mücadele eden ailelerin eğitim harcamalarını karşılamakta zorlandığı bir ortamda, eğitim desteğinin hangi ölçütlere göre belirli illerle sınırlandırıldığı açıklığa kavuşturulmalıdır" dedi

Depremin yol açtığı kayıpların yalnızca destek kapsamındaki illerle sınırlı olmadığını belirten Kaya, Osmaniye'de de yurttaşların yakınlarını, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiğini hatırlattı. Kamu desteklerinin nesnel, şeffaf ve ihtiyaç temelli ölçütlerle belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, önergesinde "Eğitim hakkı, depremden etkilenen çocuklar arasında il bazında farklılaştırılmamalı" diyerek, Osmaniye'deki depremzede öğrencilerin hangi gerekçeyle kapsam dışında bırakıldığının ve eşit koşullarda desteklenmeleri için bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin açıklanmasını istedi.

Kaya, Bakan Tekin'e desteğin kapsamı belirlenirken hangi bilimsel, ekonomik ve sosyal kriterlerin esas alındığını da sordu. Osmaniye'de depremden etkilenen ve özel okullarda öğrenim gören öğrenci sayısının açıklanmasını isteyen Kaya, bu öğrencilerin destek ihtiyacına ilişkin bir araştırma yapılıp yapılmadığını da gündeme getirdi. Kaya, önergesinde Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa'nın kapsam dışında bırakılmasının gerekçelerini ayrı ayrı sordu. Ailelerin gelir durumunun, ebeveyn kayıplarının, konut ve istihdam sorunlarının değerlendirmeye alınıp alınmadığının açıklanması isteyen Kaya ayrıca, 2023-2024 eğitim öğretim yılından bu yana destekten yararlanan öğrenci sayılarının illere ve sınıf düzeylerine göre paylaşılmasını talep etti.

Kaya, Osmaniye'deki depremzede öğrencilerin destekten yararlanabilmesi için yeni bir düzenleme planlanıp planlanmadığını ve varsa hangi tarihte yürürlüğe gireceğini sordu. Kaya, eğitim olanaklarına eşit erişim için desteğin tüm deprem illerini kapsayacak biçimde genişletilmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.