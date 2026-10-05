YENİ Partili Başarır, Vahap Seçer\'in gözaltısını demokrasiye müdahale olarak saydı

(MERSİN) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu iktidarın oyunu, demokrasiye müdahale. O yüzden birbirimize, haklarımıza, irademize, milli iradeye hep beraber sahip çıkalım. Bizim kapımızı çalanlar, yarın sizlerin kapısını çalarlar. O yüzden gelin Türkiye'deki demokrasiyi, milli iradeyi, hukuku koruyalım. Siyaseti daha fazla yıpratmayalım" dedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Mersin Milletvekili ve Mersinli bir yurttaş olarak "büyük üzüntü ve endişe" içerisinde olduğunu söyledi. TBMM'nin açıldığı gün, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in gözaltına alındığını anımsatan Başarır, şunları kaydetti:

"Bir sefer dosyada ilk ifadeleri biraz incelediğimiz zaman yoğun bir gizli tanık var. Nereden bulmuşlar? Kim bunlar? Hiç bilmiyoruz. Ama saçma sapan, gerçek dışı, akıllara ziyan ifadelerde bulunmuşlar, iftiralar atmışlar. Gizli tanık, itirafçılarla elde delili yokken insanlar bu duruma düşürülmemeli. Neden ifadeye davetiyeyle çağırmıyorlar? Neden sabah altıda insanlar alınıyor? Neden hep bizim arkadaşlarımız tutuklanırken bu ülkede milyarlarca liralık fon soygununda açık seçik, bakın, bir yerde gizli tanık var. Bir yerde açık kanıt var. Bir yerde gizli tanık iftira atıyor. Bir yerde 2,2 milyar, eski parayla 2,2 katrilyon para var. Hanımefendi nerede? Hanımefendi evinde. Peki, yüzde 60 oyla seçilen Vahap Seçer, yüzde 70'le seçilen Ahmet Serkan Tuncer, yüzde 70'le seçilen Abdullah Yiğitler de nezarethanede, olmaz...

"BİZİM KAPIMIZI ÇALANLAR, YARIN SİZLERİN KAPISINI ÇALARLAR"

Bu bir oyun, iktidarın oyunu. Demokrasiye bir müdahale. O yüzden birbirimize, haklarımıza, irademize, milli iradeye hep beraber sahip çıkalım. Bize oy verip vermemelerinin hiçbir önemi yok. Yüzde 31 oy aldık genel seçimde yerelde yüzde 60 civarında oy aldık. Demek ki bize AKP'li seçmen de oy vermiş. Demek ki bize MHP'li seçmen de oy vermiş. Ben onlara sesleniyorum, 'oyunuza, iradenize sahip çıkın'. Siyaset kurumunu bu duruma düşürmeye ne gerek var? Sayın Vahap Seçer iki dönem parlamenterlik yapmış. İki dönem büyükşehir'i kazanmış. Yani milletvekilliği yapmış ve milletvekilliği yapan, siyasette bulunan, parlamentoda bulunan insanlara gizli tanıkla iftira atmak, algı oluşturmak siyaset kurumunu altüst eder. Bizim kapımızı çalanlar, yarın sizlerin kapısını çalarlar. O yüzden gelin Türkiye'deki demokrasiyi, milli iradeyi, hukuku koruyalım. Siyaseti daha fazla yıpratmayalım."